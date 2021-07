Tokyo Olympics 2020: कोच ने महिला एथलीट को जड़े कई थप्पड़, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। जापान में चल रहे टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) का उत्साह लोगों में जबरदस्त रूप से देखने को मिल रहा है। कई देशों के खिलाड़ियों ने इसमें कीर्तिमान रचने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोच महिला जुडो एथलीट को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच शुरू होने से पहले ही कोच ने महिला एथलीट को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए।

Read More: Tokyo Olympics : भारतीय खिलाड़ियों को चीयरअप करने बनाए गए सेल्फी जोन

बता दें कि वीडियो में दिख रही महिला एथलीट का नाम तार्जोस है और वे जर्मनी से हैं। मंगलवार दोपहर को उनका जुडो मैच हंगरी की सोज्फी ओजबस के साथ था, जो कि एक एलिमिनेशन राउंड था। ऐसे में तार्जोस को रिंग में जाने से पहले उनके कोच ने फुर्ती लाने के लिए हल्के-हल्के थप्पड़ों की बारिश की। आमतौर पर मैच से पहले खिलाड़ियों के अंदर फुर्ती जगाने के लिए ऐसा किया जाता है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जहां कुछ यूजर्स हैरान थे, वहीं दूसरे यूजर्स ने इस पर मजाकिया प्रतिक्रियाएं दी और इसे एक शानदार ट्रेनिंग बताई। एक निजी स्पोर्ट्स चैनल के एंकर एंड्रयू गौर्डी ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि, 'यह वह कोचिंग है जिसकी मुझे सोमवार को सुबह 7 बजे के आसपास आवश्यकता होती है।'

This is the coaching I need on Mondays, around 7am #Tokyo2020 pic.twitter.com/b9BeLUfus4