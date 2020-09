CPL Final 2020: शाहरुख की टीम ने प्रीति जिंटा की टीम को दी मात, आठ विकेट से हराकर नाइट राइडर्स ने जीता खिताब

नई दिल्ली। CPL Final, TKR vs SLZ: कैरेबियाई प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League 2020) के फाइनल मुकाबले में बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारों की टीम जिसमें बादशाह खान की त्रिनबागो नाइट राइडर्स और प्रीटी जिंटा की सेंट लूसिया जॉक्स के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें Shahrukh की टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने प्रीटी जिंटा की टीम सेंट लूसिया जॉक्स को ज़बरदस्त मुकाबले में 8 विकेट से मात दे कर नया इतिहास गढ़ दिया है। आपको बतादें कि शाहरुख की टीम त्रिनबागो इस सीजन के लीग मुकाबलों में सभी मैचों पर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। और अंत में फानल मुकाबले को भी जीत कर इस ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है।Shahrukh Khan ने अपनी टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स की जीत पर अपनी टीम के लिए ट्वीटर पर लिखा कि त्रिनबागो नाइट राइडर्स को जीत के लिए बधाई।

सेंट लूसिया ने पहले खेलते हुए बनाए थे 154 रन

अगर फाइनल मुकाबले की बात करें तो वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी की टीम सेंट लूसिया इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी के उतरी और 19.1 ओवर में महज 154 रन का लक्ष्य निर्धारित कर पाई। प्रीटी की टीम सेंट लूसिया के विकेटकीपर बल्लेबाज़ आंद्रे फ्लेचर ने शानदार खेल का मुजायरा करते हुए अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 39 रन का योगदान दे पाए। जबकि सलामी बल्लेबाज़ मार्क दयाल अपनी टीम के लिए केवल 29 रन ही जोड़ पाए। और एक के बाद एक बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर होते गए, लेकिन अंत में नजीब ने पारी को संभालते हुए अपनी टीम के लिए 24 रनों का योगदाम दिया जिसकी बदौलत टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। और शानदार शुरुआत के साथ सेंट लूसिया का 19.1 ओवर में 154 रनों को स्कोर खड़ा हो पाया।

