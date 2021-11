Guru Nanak Jyanti 2021: कैप्टन कोहली, हरभजन, युवराज समेत कई क्रिकेटरों ने दी गुरू पर्व की बधाई

पूरे देश में आज धूम धाम से गुरू नानक जयंती (Guru Nanak Jyanti 2021) मनाई जा रही है. गुरू नानक जयंती को गुरू पर्व और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है. गुरूनानक देव जी सिख समुदाय के पहले गुरू है. उनका जन्म कार्तक महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था. आज देश वासियों को राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, विराट कोहली समेत कई क्रिकटरों ने गुरू पर्व की बधाई पूरे देश को दी है. आज हम आपको विराट कोहली, हरभजन सिंह, युवराज सिंह समेत कुछ क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गुरू पर्व की बधाई दी है.

विराट कोहली

विराट कोहली ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पूरे देश वासियों को गुरू पर्व की बधाई दी. उन्होंने कहा गुरूनानक साहब की सीख हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेगी. हैप्पी गुरु पर्व.

May his teachings inspire us and his blessings be upon us. Happy Gurpurab to all. 🙏