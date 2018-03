नई दिल्ली। 12 मार्च को इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था। जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को शानदार 6 विकेट से हरा दिया था। इंडिया ने न सिर्फ इस मैच में अपना बदला लिया था बल्कि एक शानदार जीत भी दर्ज की थी। इसी दौरान पाकिस्तान में रहते हुए सानिया मिर्जा भी मैच देख रही थी। सानिया ने अपने बेडरूम से एक फोटो क्लिक की और ट्विटर पर शेयर कर दी। साथ में फोटो के साथ एक कैप्शन भी दिया जिसमें सानिया ने लिखा था कि “कॉम ऑन बॉयज! इस घर में सिर्फ स्पोर्ट्स ही देखा जाता है।” अब जैसे ही सानिया ने इस फोटो को शेयर की लोगों ने सानिया के उस ट्वीट पर कमेंट करने शुरू कर दिए। कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। वह इसलिए क्योंकि शेयर की गई फोटो में "s&m love s&m" लिखा था। इसके अलावा टीवी की स्क्रीन पर सुरेश रैना दिखाई दे रहे थे। लोगों ने इस फोटो को काफी ट्रोल किया। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि सानिया मिर्जा को ट्रोल या फिर उनका मजाक बनाया गया हो। इससे पहले भी कई बार लोग सानिया मिर्जा को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर चुके हैं।

Come on boys @BCCI 🇮🇳🙋🏽‍♀️💪🏽

Ps- safe to say sports is always on atleast one tv in this house at all times 😂 pic.twitter.com/0T5c0X0GG0