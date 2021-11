FIFA World Cup Qualifiers: सेन मरीनो को एकतरफा 10-0 से हराकर इंग्लैंड ने किया वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई

San Marino vs England: फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग मुकाबले में इंग्लैंड ने सैन मरीनो को 10-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. सेन मरीनो दुनिया के सबसे छोटे देश में शामिल है. UEFA के अनुसार आने वाले देशों के लिए बने ग्रुप 1 में टॉप पर रहते हुए इस महाकुंभ में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है. इंग्लैंड के अलावा स्विटरजरलैंड ने भी बुल्गारिया को 4-0 से हरा दिया है. दोनों ही टीम ने विश्व कप फाइनल 32 टीमों में जगह बना ली है. इंग्लैंड और स्विटरजरलैंड को मिलाकर अब फीफा कतर वर्ल्ड कप में कुल 11 टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं.

