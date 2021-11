फुटबॉल के इनसाइक्लोपीडिया नोवी कपाड़िया का निधन, Sunil Chhetri ने दी श्रद्धाजंलि

भारतीय फुटबॉल को आज एक बड़ी नुकसान हुआ है. फुटबॉल जगत के इनसाइक्लोपीडिया माने जाने वाले मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर नोवी कपाड़िया का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया. नोवी कपाड़िया 67 वर्ष के थे. कपाड़िया ने अपने जीवन में विवाह भी नहीं किया था और वह अपनी बहन के साथ रहते थे जिनका कुछ वक्त पहले निधन हो गया था आज उनके बाद उनके परिवार में कोई नहीं है. उनके निधन पर भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने भी दुख प्रकट किया.

नोवी कपाड़िया ने अबतक कुल नौ फीफा वर्ल्ड कप कवर किया था. कपाड़िया पिछले एक महीने से वेंटिलेटर पर थे. वह मोटर न्यूरोन बीमारी से पीड़ित थे. जिसमें रीढ़ की नसें और दिमाग धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है. इस वजह से वह पिछले कुछ सालों से अपने घर पर ही मौजूद थे. कपाड़िया हाल में ही पेंशन संबंधी मामलों के कारण चर्चा में आए थे. उस वक्त पूर्व खेल मंत्री किरण रिजजू ने दखल देखर उन्हे चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी.

नोवी कपाड़िया के निधन पर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी सुनील छेत्री ने दुख जताया. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा की नोवी कपाड़िया का जाना एक संस्था की क्षति है. वह इस खेल को हम सभी के करीब लाए जो उनके लिए अद्वितीय था. वह हमेशा भारतीय फुटबाल इतिहास का एक अध्याय रहेंगे जिसे हम अक्सर देखेंगे.

Novy Kapadia's passing is the loss of an institution. He brought the game closer to all of us in a way that was unique to him. He will always be a chapter in Indian football history that we will turn to often.