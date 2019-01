क्रिकेट के बाद हॉकी में भी जीती भारतीय महिला टीम, स्पेन को दी 5-2 से शिकस्त

मर्सिया (स्पेन)। टीम इंडिया की महिलाओं ने मंगलवार को क्रिकेट और हॉकी में शानदार प्रदर्शन कर इस दिन को 'मंगलमय' बना दिया। जहां क्रिकेट में टीम ने न्यूजीलैंड को पहली बार वनडे मैच में हराकर इतिहास बनाया, हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप की ब्रॉन्ज विजेता टीम स्पेन को शिकस्त देकर शक्ति प्रदर्शन किया।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाते हुए मंगलवार को स्पेन को एकतरफा मुकाबले में 5-2 से हरा दिया। स्पेन के दौरे पर पहुंची टीम इंडिया का यह तीसरा मैच था। जहां पहले मैच में टीम इंडिया को 2-3 से शिकस्त मिली थी, तो दूसरा मैच 1-1 से ड्रॉ रहा।

मंगलवार को टीम इंडिया के लिए लालरेमसियामी ने 17वें और 58वें मिनट में दो गोल किए। जबकि नेहा गोयल ने 21वें, नवनीत कौर ने 32वें और रानी ने 51वें मिनट में एक-एक गोल दागकर टीम इंडिया की ओर से 5 गोल किए।

FT. The Indian Women's hockey Team overwhelm @rfe_hockey with some dazzling offensive play to achieve their first victory against the hosts at the Spain Tour on 29th January 2019.#IndiaKaGame #INDvESP pic.twitter.com/gF8O0DmYDl