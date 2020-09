Indian Chess Olympiad: शतरंज ओलंपियाड जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्विटर पर मनाया जीत का जश्न

नई दिल्ली। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड (Indian Chess Olympiad) जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण हासिल करने वाली टीम अब ट्विटर पर अपनी जीत का जश्न मना रही है।

दरअसल, ट्विटर पर उप-कप्तान श्रीनाथ नारायणन और हास्य कवि रैना की मेजबानी की गई। वे ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद, कप्तान विदित गुजराती और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ कोनेरू हंपी, द्रोणावल्ली हरिका, वंतिका अग्रवाल, निआल सरीन, दिव्या देशमुख, प्रज्ञाननन्धा और भक्ति कुलकर्णी के साथ इस जीत को लेकर कई ट्वीट किए।

Recently in an interview @FIDE_chess President @advorkovich mentioned about the Champions series between India and Russia. What are your thoughts about the same?