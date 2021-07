जहां एक तरफ टोक्यो ओलंपिक में भारत के एथलीट मेडल जीतने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ओलंपिक के दूसरे दिन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं आज रविवार को विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत की एक और बेटी ने देश का मान बढ़ाया है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत की रेसलर प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।

बेलारूस की पहलवान को हराया

वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवान प्रिया का मुकाबला बेलारूस की पहलवान से था। इस मुकाबले में प्रिया ने बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले प्रिया मलिक ने वर्ष 2019 में पुणे में खेलो इंडिया में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा वह 2019 में दिल्ली में 17वीं स्कूल गेम्स में और वर्ष 2020 में पटना में नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। इसके साथ ही 2020 के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में भी प्रिया ने स्वर्ण जीता था।

congratulations to the wrestler daughter Priya Malik of Haryana for winning the gold medal in the 73 kg category of the World Cadet Wrestling Championship in Budapest, Hungary. pic.twitter.com/cGVTvmfTUF