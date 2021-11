WI vs AUS: क्या ब्रावो के साथ गेल ने भी लिया संन्यास, मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों का किया गया अभिवादन

ICC Men’s T20 World Cup 2021: टी20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज अपना आखिरी मुकाबला खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी थी. इस मैच में वेस्टइंडीज को ऑस्ट्रेलिया के हाथों आठ विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही पिछली बार की चैंपियन वेस्टइंडीज का वर्ल्ड कप का सफर भी खत्म हो गया. वेस्टइंडीज के इस मैच में डीजे ब्रावो यानि ड्वेन ब्रावो अपना आखिरी मैच खेल रहे थे. पर मैच में ऐसा भी लगा की ब्रावो के साथ साथ गेल का भी यह आखिरी मैच है. ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिली हार के बाद गेल ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के संकेत दे दिए है.

गेल का सभी खिलाड़ियों ने किया अभिवादन

दरअसल इस मैच में जब गेल 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए तो उन्होंने अपना बल्ला आसमान की ओर उठा लिया. इसके बाद पवेलियन लौटते वक्त वेस्टइंडीज के साथी खिलाड़ियों ने उनका जमकर अभिवादन किया. मैच के बाद ब्रावो औऱ गेल को दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा शानदार फेयरवेल दिया गया.

गेल ने इस मैच का जमकर लुत्फ उठाया. उन्होंने इस मैच में गेंदबाजी भी की और मैच के अंत में मिचेल मार्थ का विकेट भी लिया. मार्श को आउट करने के बाद गेल ने उन्हे पीछे से हग भई किया. जिसपर मार्श भी हंसने लगे. इसके अलावा गेल कई बार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मजाक करते भी दिखे.

गेल का इंटरनेशनल करियर

गेल ने वेस्टइंडीज के लिए 103 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 15 शतक, 37 अर्धशतक और दो दोहरे शतक की मदद से 7215 रन बनाये. गेल ने टेस्ट में 73 विकेट भी चटकाये. गेल ने 301 वनडे मैचों में 25 शतक, 54 अर्धशतक और एक दोहरे शतक की मदद से 10480 रन बनाये हैं. जबकि 167 विकेट भी चटकाये. टी20 अंतरराष्ट्रीय में गेल ने 79 मैचों में 2 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से 1899 रन बनाये. जबकि टी20 में गेल ने 20 विकेट चटकाये.

This is so beautiful to watch. Australia giving guard of honour to Chris Gayle and Dwayne Bravo.pic.twitter.com/cHWA24kr2q