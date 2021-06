पहले से बेहतर हैं मिल्खा सिंह, नई तस्वीर आई सामने, अफवाहों पर लगा विराम

नई दिल्ली। दिग्गज भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं। उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज चडीगढ़ के पीजीआईएमईआर (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान) अस्पताल में चल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरें वायरल हो गई। अफवाहों पर विराम लगाने के लिए अस्पताल प्रशासन को व्हील चेयर पर बैठे मिल्खा सिंह की तस्वीर शेयर करनी पड़ी। इस तस्वीर में मिल्खा सिंह पहले से बेहतर लग रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने उनके निधन की झूठी अफवाहों को ना फैलाने की गुजारिश की।

ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं मिल्खा सिंह

अस्पताल ने शनिवार को जानकारी दी कि मिल्खा की हालात पहले से बेहतर है, लेकिन अभी वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। जिसके स्वास्थ्य की निगरानी तीन डॉक्टर्स की टीम रख रही है।

3 जून को आईसीयू में कराया था भर्ती

पीजीआईएमईआर के प्रवक्ता प्रो. अशोक कुमार एक बयान जारी करते हुए कहा, 'कोविड-19 के कारण बीमार फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को तीन जून से पीजीआईएमईआर के एनएचई ब्लॉक के आईसीयू में भर्ती किया गया।’ उन्होंने कहा, ‘चिकित्सीय मानकों के आधार पर उनकी हालत पहले से बेहतर और स्थिर हैं। मिल्खा के परिवार ने भी एक प्रवक्ता के जरिए बयान जारी कर कहा कि यह महान खिलाड़ी ‘स्थिर है और उनकी हालत अच्छी है, लेकिन अब भी ऑक्सीजन पर हैं।’

पीएम मोदी ने भी पूछा था हालचाल

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए फोन किया था। मोदी ने मिल्खा से बात की और उम्मीद जताई कि वह जल्द ही स्वस्थ्य होकर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्शीवाद देंगे और उन्हें प्ररित करेंगे। मिल्खा को पिछले रविवार मोहाली में एक निजी अस्पताल में संक्रमण के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन घर पर भी उनके ऑक्सीजन लगी रही।

Statement by PGIMER (Chandigarh): Flying Sikh #MilkhaSingh's health is better today and he is being closely monitored by a team of three doctors @IndiaSports@KirenRijiju pic.twitter.com/whlV4exhgz