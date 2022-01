MUM vs BLR: 'तुरुप का इक्का' साबित हो सकते हैं पवन सहरावत, ऐसे बनाएं अपनी PKL 8 ड्रीम टीम

Pro Kabaddi League में आज यू मुंबा का सामना बेंगलुरु बुल्स से होगा (U Mumba vs Bengaluru Bulls) से होने जा रहा है। इस मैच के लिए ये हो सकती है Dream 11 टीम वहीं पवन सहरावत आज के मैच के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

Published: January 26, 2022 05:57:51 pm

U Mumba vs Bengaluru Bulls Dream11 prediction: प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में आज यू मुंबा का सामना बेंगलुरु बुल्स से होगा (U Mumba vs Bengaluru Bulls)। यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड कन्वेंशन सेंटर में खेला जाना है। इस आर्टिकल की मदद से आप U Mumba vs Bengaluru Bulls के मैच की संभावित टीम जानकर शानदार ड्रीम इलेवन (Dream 11) टीम बना सकते हो।बेंगलुरु बुल्स की टीम शानदार फॉर्म में है यू मुंबा के लिए उन्हें हराना इतना आसान नहीं रहने वाला है।

U Mumba vs Bengaluru Bulls

यू मुंबा 12 मैचों में चार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है। बुल्स को हराकर वो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होगी। वहीं दूसरी ओर, बेंगलुरु बुल्स ने टाइटंस को 36-31 से हराकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत रखी है। वह 14 मैचों में आठ जीत के साथ टॉप पर काबिज है।



यह भी पढ़ें अनूप कुमार ने बताया कौन है Pro Kabaddi का भविष्य Dream Team for MUM vs BLR Match: अमन, हरेंद्र कुमार, भरत, मोहसेन मघसौदलू, पवन सहरावत (कप्तान), अभिषेक सिंह (उपकप्तान), दीपक नरवाल

Bengaluru Bulls Probable Playing 7s: पवन कुमार सेहरावत, दीपक नरवाल, मयूर कदम, महेंद्र सिंह, सौरभ नंदल, भरत, अमन

U Mumba Probable Playing 7s: अभिषेक सिंह, वी अजित कुमार, हरेंद्र कुमार, फज़ल अतरचली, रिंकू एचसी, मोहसेन मघसौदलौजाफरी, राहुल सेठपाल बेंगलुरु बुल्स के कप्तान पवन सहरावत शानदार फॉर्म में हैं वो इस मैच के लिए महत्वपूर्ण प्लेयर साबित हो सकते हैं। उनके अलावा अभिषेक सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप जरूर अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। हालिया फॉर्म को देखते हुए ड्रीम टीम में आप ज्यादा से ज्यादा बेंगलुरु बुल्स के खिलाड़ियों को शामिल कर सकते हैं।अमन, हरेंद्र कुमार, भरत, मोहसेन मघसौदलू, पवन सहरावत (कप्तान), अभिषेक सिंह (उपकप्तान), दीपक नरवालपवन कुमार सेहरावत, दीपक नरवाल, मयूर कदम, महेंद्र सिंह, सौरभ नंदल, भरत, अमनअभिषेक सिंह, वी अजित कुमार, हरेंद्र कुमार, फज़ल अतरचली, रिंकू एचसी, मोहसेन मघसौदलौजाफरी, राहुल सेठपाल

