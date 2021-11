Tennis: नाओमी ओसाका ने की टेनिस कोर्ट पर वापसी, 2 महीने पहले हुई थी कोर्ट से बाहर

Naomi Osaka back on Court: टेनिस फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, जापान की स्टार खिलाड़ी और पूर्व US Open चैंपियन नाओमी ओसका दो महीनों के बाद कोर्ट पर वापसी कर चुकी है. उन्होंने अपने वापसी का ऐलान सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए शुक्रवार को किया. जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका दो महीने पहले यूएस ओपन के बीच से ब्रेक लेना पड़ा था.

सोशल मीडिया पर किया वापसी का ऐलान

चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने अपनी वापसी का ऐलान सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर किया. उन्होंने ट्विटर पर टेनिस रैकेट के साथ दो फोटो पोस्ट की. इन दोनों फोटोज में वह वर्कआउट के ड्रेस में नजर आ रही है.

अपने तस्वीर के साथ फोटो पोस्ट करते हुए ओसाका ने लिखा थोड़े जंग लगे लेकिन वापस आकर अच्छा लग रहा है. मैं वास्तव में आपके संदशों के लिए आप सब का धन्यवाद करता हूं. मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूं. यह 3 सितंबर को न्यूयॉर्क में उनके लुक और भावनाओं के बिल्कुल विपरीत था, जब उन्होंने कनाडाई किशोरी लेयला फर्नांडीज से हारने के बाद टेनिस खेलने के बारे में नाखुशी प्रकट की.

ओसाका, जो डिफेंडिंग चैंपियन रह चुकी थीं, ने हार के बाद स्वीकार किया कि "मैं कुछ चीजों से निपट रही हूं," और फिर अपनी भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में विस्तार से बताया. ओसाका ने कहा, "हाल ही में मैं अपने लिए ऐसा महसूस करती हूं, जब मैं जीतती हूं तो मुझे खुशी नहीं होती. मैं राहत की तरह महसूस करती हूं. और फिर जब मैं हारती हूं तो मुझे बहुत दुख होता है." "मुझे नहीं लगता कि यह सामान्य है. मैं वास्तव में रोना नहीं चाहती थी.

मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बिंदु पर हूं, जहां मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रही हूं कि मैं क्या करना चाहती हूं, और मैं ईमानदारी से नहीं करती हूं' मुझे नहीं पता कि मैं अपना अगला टेनिस मैच कब खेलने जा रही हूं.

ओसाका, वास्तव में, न्यूयॉर्क में हारने के बाद से WTA प्रतियोगिता नहीं खेली है. उनके ट्वीट ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि वह कब और कहां लौट सकती हैं. पिछले महीने अपना 24वां जन्मदिन मनाने वाली दुनिया की 13वें नंबर की खिलाड़ी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन की मौजूदा चैंपियन हैं.

kinda rusty but feels good to be back 🎾💕 I really want to say thank you everyone for all the kind messages, I really appreciate it ❤️ pic.twitter.com/AF0dDukRPE