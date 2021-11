IND vs NZ: भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम जयपुर पहुंची, कल खेला जाएगा पहला टी20

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड (New Zeland) की टीम भारत पहुंच गई है. न्यूजीलैंड की पूरी टीम चार्टड प्लेस से भारत पहुंची है. न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत के खिलाफ जयपुर पहुंची है, जहां वह भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करेगी.

New Zealand Team Reaches Jaipur For India Tour: टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड (New Zeland) की टीम भारत पहुंच गई है. न्यूजीलैंड की पूरी टीम चार्टड प्लेस से भारत पहुंची है. न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत के खिलाफ जयपुर पहुंची है, जहां वह भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करेगी. न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सीधे दुबई से भारत पहुंचे हैं इसलिए उन्हे क्वारंटीन में नहीं रहना होगा. न्यूजीलैंड और भारत के बीच टी20 सीरीज की शुरूआत 17 नवंबर कल से होने वाली है.

कल अभ्यास के लिए उतरेगी न्यूजीलैंड

राजस्थान क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम शाम को जयपुर पहुंची है. कल कोविड प्रोटोकॉल तहत उनकी कोरोना जांच की जाएगी. वहीं जांच के बाद कल सुबह न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस के लिए उतर जाएगी. न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने इस सीरीज पर कहा टी20 वर्ल्ड के बाद तुरंत भारत से सीरीज खेलने के लिए यहां पहुंचे हैं. यह हमारे लिए कठिन है और चुनौतीपूर्ण है पर हम इसका सामना करना होगा.

आपको बता दें न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी पिछले हफ्ते ही भारत आ गए थे. दरअसल यह खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा नहीं थे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली टी20 कल 17 नवंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच कुल तीन टी20 मुकाबले होने हैं जिसमें पहला मुकाबला कल शाम 7 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा.

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, अवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.