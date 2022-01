नीरज कुमार साबित हो सकते हैं 'तुरुप का इक्का', ऐसे बनाएं अपनी PKL 8 Dream11 टीम

Pro Kabaddi League में आज पटना पाइरेट्स और तमिल थलाइवाज (PAT vs TAM) के बीच मुकाबला खेला जाना है। पटना पाइरेट्स की टीम शानदार फॉर्म में है। ऐसे में इस मैच के लिए ये हो सकती है Dream 11 टीम वहीं नीरज कुमार आज के मैच के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

Updated: January 28, 2022 06:21:38 pm

PAT vs TAM Dream11 Kabaddi Prediction: प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में आज पटना पाइरेट्स का सामना तमिल थलाइवाज से होगा (Patna Pirates vs Tamil Thalaivas)। यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड व्हाइटफील्ड कन्वेंशन सेंटर में खेला जाना है। इस आर्टिकल की मदद से आप PAT vs TAM के मैच की संभावित टीम जानकर शानदार ड्रीम इलेवन (Dream 11) टीम बना सकते हो। पटना पाइरेट्स की टीम शानदार फॉर्म में है तमिल थलाइवाज के लिए उन्हें हराना इतना आसान नहीं रहने वाला है।

Pro Kabaddi League

पटना पाइरेट्स 11 मैचों में 7 मुकाबलों में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है। तमिल थलाइवाज को हराकर वो पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होगी। वहीं दूसरी ओर, तमिल थलाइवाज ने 12 में से सिर्फ 3 मुकाबलों को जीतने में कामयाबी पाई है। वो 34 अंकों के साथ 10वें नंबर पर है।



यह भी पढ़ें क्रिकेटर की हुई पिटाई, पुलिस अफसर ने मारा मुक्का; आंख फूटने से बची Dream Team for PAT vs TAM Match: सागर, नीरज कुमार (उपकप्तान), सी सजिन, मोहम्मदरेजा चियानेह, प्रशांत कुमार राय और मंजीत (कप्तान)।

Patna Pirates Predicted Playing 7: मोनू गोयत, प्रशांत कुमार राय (कप्तान), सचिन तंवर, मोहम्मदरेजा चियानेह, सुनील, नीरज कुमार और सी सजिन।

पटना पाइरेट्स के खिलाड़ी नीरज कुमार शानदार फॉर्म में हैं वो इस मैच के लिए महत्वपूर्ण प्लेयर साबित हो सकते हैं। उनके अलावा मंजीत ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप जरूर अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। हालिया फॉर्म को देखते हुए ड्रीम टीम में आप ज्यादा से ज्यादा पटना पाइरेट्स के खिलाड़ियों को शामिल करें।

