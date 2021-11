Peng Shuai in Video: चीन की स्टार टेनिस स्टार पेंग शुआई दिखी वीडियो में, तीन हफ्तों से थी गायब

Peng Shuai in Video: चीन की स्टार टेनिस खिलाड़ी पिछले कुछ हफ्तों से गायब थी. स्टार टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था. इस पोस्ट में उन्होंने चीन के पूर्व प्रधानमंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस आरोप के बाद से ही पेंग गायब थी. इस पोस्ट के बाद से ही पेंग का कोई अता पता नहीं है. जिसे देखते हुए टेनिस जगत के तमाम सितारे सोशल मीडिया पर #WhereisPeng का ट्रेंड चलाकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पेंग कहां हैं.

पर आज चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पारी के अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादग ने पेंग शुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर डाला है. इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने पेंग की सुरक्षित होना की जानकारी दुनिया के बीच साझा की है.

ग्लोबल टाइम्स के इस वीडियो में पेंग शुआई टेनिस कोर्ट पर पांच अन्य लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी. ग्लोबल टाइम्क के संपादक ने ट्वीटर डाली इस पोस्ट में पेंग बीजिंग के एक यूथ टूर्नामेंट देखने पहुंची थी. सबसे पहले यह वीडियो टूर्नामेंट के ऑर्गनाइजर ने ही पोस्ट किया था. बाद में कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़े कई लोगों और पत्रकारों ने इस वीडियो को पोस्ट किया.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं. लोगों का यह भी कहना है कि अगर पेंग ठीक हैं औऱ सुरक्षित हैं तो वह सबके सामने आकर क्यूं नहीं बताती. पेंग शुआई के समर्थन में दुनियाभर से आवाजें उठ रही हैं. ऐसे में चीन की सत्तारूढ़ पार्टी विदेश में शुआई की सुरक्षा को लेकर पैदा हुए डर को दूर करने की कोशिश कर रही है.

Peng Shuai attends the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals this morning in Beijing. pic.twitter.com/f6KFomB85h