फुटबॉल के दुनिया के दिग्गज दिवगंत माराडोना पर उनकी पूर्व साथी ने लगाए शोषण करने के आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

फुटबॉल के दुनिया के स्टार रहे अर्जेंटीना दिवंगत खिलाड़ी डिएगो माराडोना (Maradona) अपनी मौत के बाद भी एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, क्यूबा कि एक महिला माविस अल्वारेज ने इस फुटबॉल खिलाड़ी पर नशीली दवाओं का लत लगाने के अलावा शारीरिक औऱ यौन हिंसा का आरोप लगाया है. महिला ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में अर्जेंटीना की एख अदानत में बयान दर्ज करने पहुंची इस महिला ने बताया कि उसके साथ इस तरह की घटना उस वक्त शुरू हुई जब उसकी उम्र सिर्फ 16 की थी.

क्यूबा की अल्वारेज अब अमेरिका में रहती हैं. उन्होंने कहा कि फिदेल कास्त्रो की सरकार और माराडोना के करीबी रिश्ते के कारण करीब पांच सालों तक उनके रिश्ते के दौरान हुई अत्याचोरों और उसके रहस्य के बारे में पता नहीं चल सका था. फुटबॉल जगत के सहान खिलाड़ियों में शामिल माराडोना ने अधिक मात्रा में ड्रग के सेवन का कारण मौत की कगार पर पहुंचने के बाद खुद इसकी लत के इलाज के लिए कई वर्षों तक क्यूबा में बिताए थे. 37 साल की अल्वारेज कथित मानव तस्करी की प्रारंभिक जांच में सहयोग के लिए अर्जेंटीना की न्याय प्रणाली के समक्ष गवाही देने पिछले सप्ताह ब्यूनस आयर्स पहुंची हैं

Mavys Alvarez, a Cuban woman who had a relationship with late soccer star Diego Maradona two decades ago, told a news conference that the Argentine player had raped her when she was a teenager and ‘stolen her childhood’ https://t.co/P7rOFQVfGP pic.twitter.com/1oKTVUtcoD