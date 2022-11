करीबी दोस्त का दावा, जल्द हो जाएगा सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का तलाक

पिछले कुछ समय से सानिया मिर्ज़ा और शोएब मालिक के बीच जल्द तलाक होने की चर्चा चल रही है। अब इस विषय पर इनके एक करीबी दोस्त ने बयान दिया है।

Everything is not well between Sania Mirza and Shoaib Malik