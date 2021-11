Naomi Osaka के बाद Serena Williams ने भी पेंग शुआई के लिए जताई चिंता, कहा- आशा है वह ठीक होंगी

Serena Williams on Peng Shuai: चीन की स्टार टेनिस प्लेयर पेंग शुआई के गायब होने के बाद से उनके लिए टेनिस जगत के तमाम सितारे उनके सपोर्ट में आ गए हैं. दरअसल, पेंग शुआई ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर चीन के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर जबरन यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. इस पोस्ट के बाद से ही पेंग का कोई अता पता नहीं है. जिसे देखते हुए टेनिस जगत के तमाम सितारे सोशल मीडिया पर #WhereisPeng का ट्रेंड चलाकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पेंग कहां हैं.

पेंग शुआई के लिए पूर्व नंबर एक जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने चिंता जताई थी. अब ओसाका के बाद पूर्व नंबर एक और टेनिस जगत की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स भी पेंग के लिए अपनी चिंता जाहिर की है. सेरेना ने पेंग शुआई के लिए अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा मैं इस खबर से काफी ज्यादा दुखी और चौंक गई हूं, मैं आशा करती हूं वह सेफ होंगी और उनका जल्द से जल्द पता चल जाएगा. उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और हमें शांत चुप नहीं रहना चाहिए. पूर्व वर्ल्ड नंबर वन सेरेना विल्यम्स ने यह ट्वीट पेंग शुआई के हंसते हुए तस्वीर के साथ डाली है. इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने #WhereisPengShuai भी लिखा है.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6