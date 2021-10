IND vs Pak: पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर किया गया ट्रोल, सहवाह समेत कई पूर्व क्रिकटरों ने दिया ट्रोर्ल्स को जवाब

Mohammed Shami Trolled after Pakistan Match: भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर कल पाकिस्तान से भारत को मिली शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया. यह शानदार तेज गेंदबाज कल पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में फॉर्म में नहीं दिखा और अपनी गेंदबाजी में थोड़े महंगे साबित हो गए. बस इसके बाद ट्रोर्ल्स ने समी को सोशल मीडिया पर अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया. मैच में भारत को पाकिस्तान के हाथों दस विकेट से हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद क्रिकेट फैन्स ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शमी को ट्रोल कर दिया और उनपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगे. कई सोशल मीडिया यूजर्ज ने तो शमी को पाकिस्तान जाने की हिदायत तक डे डाली. ट्विटर पर शमी को निशाना बनता देख भारत के पूर्व धमाकेदार ओपनर सहवाग समेत कई पूर्व क्रिकेटर शमी के बचाव में खड़े हो गए और ट्रोर्ल्स को जवाब दिया.

सहवाग ने किया शमी का समर्थन

भारत को पाकिस्तान से मिली करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर भारत के तेज गेंदबाज शमी को लगातार निशाना बनाया जा रहा था. इसे देख भारत के पूर्व स्टार ओपनर Sehwag तुरंत शमी के समर्थन में आए और ट्रोल करने वालों को आड़े हाथों लिया. सहवाग के अलावा पठान Brothers, आकाश चोपड़, आरपी सिंह, हरभजन सिंह समेत कई पूर्व क्रिकेटर शमी का समर्थन करते नजर आएं.

सहवाग के अलाव इरफान पठान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेला हूँ और हारने के बाद हमें कभी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ. मैं कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ. यह बकवास बंद होनी चाहिए.

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa. — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 25, 2021

Even I was part of #IndvsPak battles on the field where we have lost but never been told to go to Pakistan! I’m talking about 🇮🇳 of few years back. THIS CRAP NEEDS TO STOP. #Shami — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 25, 2021

वहीं इरफान के भाई और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युसूफ पठान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आलोचना करना ठीक है लेकिन खिलाडिय़ों को गाली देना नहीं चाहिए. ये गेम है, उस दिन बेहतर टीम जीती. इन्ही क्रिकेटर्स ने इंडिया के लिए बहुत मैच जीते हैं पिचले कुछ सालों में. हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं ना.

Criticising is fine but khiladiyon ko abuse nahi karna chahiye. Ye game hai, better team on that day won. Inhi cricketers ne India ko bohot matches jitaye hain pichle kuch saalon mein. Aur haar kar jeetne wale ko hi baazigar kehte hai na! #indiaVsPakistan #INDvPAK #T20WorldCup21 pic.twitter.com/cLqNmbRQ9T — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) October 25, 2021

पठान बंधुओं के अलावा पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी समर्थन किया और कहा कि ऑनलाइन ट्रोल वे हैं जो पहले पुतले जलाते थे और खिलाड़ी के घरों पर पेंट-पत्थर फेंकते थे, अब इसमें प्रोफ़ाइल बिना तस्वीर और चेहरे के एक ऑनलाइन प्रोफ़ाइल होती है.