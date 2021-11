T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर थरूर ने उठाए सवाल, कहा- कप्तान कोहली दे इस प्रदर्शन को लेकर जवाब

Shashi Tharoor Questions Virat: T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मिली करारी हार के बाद हर कोई कप्तान विराट कोहली से सवाल कर रहा है. इस कड़ी में अब एक बड़ा नाम जुड़ा है. ये नाम है कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर का. शशि थरूर ने टीम इंडिया और कप्तान कोहली के खराब प्रदर्शन पर सवाल किया है. थरूर ने यह सवाल ट्विटर के जरिए किया है.

क्या कहा थरूर ने

थरूर ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से खराब प्रदर्शन को लेकर ट्विटर पर सवाल किया. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि “हमने उनकी प्रशंसा की है, उन्हें सम्मानित किया है. हमें उनके हारने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें इस बात का मलाल है कि उन्होंने कड़ी टक्कर भी नहीं दी. कप्तान को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या गलत हुआ, वो हम खुद देख सकते हैं लेकिन उन्हे हमें बताना होगा कि अखिर ऐसा क्यों."

We have adored them, applauded them, admired them & awarded them. We don't mind their losing but we do mind their not even putting up a fight. The captain needn't tell us what went wrong (we could see that for ourselves); he needs to tell us WHY!:https://t.co/G4xNxt9N4T