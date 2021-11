सोनीपत में महिला पहलवान निशा की गोली मारकर हत्या, निशा की मां ने बयां किया दर्द

हरियाणा के सोनीपत से खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांव हलालपुर में राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान निशा यादव और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गईं जिनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। अब इस मामले में निशा की मां का बयान सामने आया है। वहीं, दूसरी तरफ एक जैसा नाम होने के कारण राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप की तैयारियों में जुटी निशा दहिया की मौत की झूठी खबर वायरल होने लगी जिसके बाद निशा दहिया को एक वीडियो रिलीज करना पड़ा। वहीं, इस वारदात के बाद बहन-भाई की मौत से गुस्साए गांव के लोगों ने एकेडमी में तोड़-भोड़ करने के बाद आग लगा दी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बुधवार को सोनीपत में एक एकेडमी के बाहर अज्ञात बदमाशों ने महिला पहलवान निशा यादव और उसके भाई की गोलियां मारकर हत्या कर दी, जबकि मां धनपति गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। इस घटना से निशा के कई साथी पहलवान, कोच और अधिकारी सदमे में हैं। इस हत्या का आरोप एकेडमी संचालक पर लगा है और इस हत्या के पीछे का कारण महिला पहलवान द्वारा छेड़खानी का विरोध करना बताया जा रहा है। निशा की मां के बयान को मानें तो पवन ही निशा और उसके भाई की हत्या का आरोपी है।

जानकारी के अनुसार, हलालपुर गांव में आरोपी पवन नाम का व्यक्ति पहलवान सुशील कुमार के नाम से कुश्ती एकेडमी चलाता है और इस एकेडमी में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी निशा प्रैक्टिस करने जाती थी। पीड़िता की मां धनपति जो अब खतरे से बाहर हैं उन्होंने पुलिस को दिये अपने बयान में कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें पहले भी बताया था कि पवन अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था।

निशा की मां ने बताया, “कई बार उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बावजूद, उसने अपने तरीके नहीं बदले। उस दिन भी अपनी दिनचर्या के अनुसार मेरी बेटी प्रशिक्षण के लिए अकादमी गई थी और बाद में घर लौट आई। दोपहर 1 बजे वह फिर अकादमी गई। फिर, हमें पवन का फोन आया कि निशा की तबीयत ठीक नहीं है, और उसने हमें उसे घर ले जाने के लिए कहा"।

निशा की मां ने पुलिस को दिये बयान में आगे बताया कि वह और उनका बेटा मोटरसाइकिल पर अकादमी पहुंचे तो उन्होंने पवन, उसकी पत्नी और उसके कम से कम दो सहयोगियों को निशा के पीछे मेन गेट की ओर भागते देखा। आगे निशा की मां ने बताया कैसे पवन ने उनकी बेटी और बेटे को मार दिया।

उन्होंने बताया, “निशा ने मुझे बताया था कि पवन ने उसे परेशान करता है और किसी को इस बारे में बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। अचानक, पवन ने एक बंदूक निकाली और मेरी बेटी पर कई गोलियां चलाईं। गेट के पास गोली लगने से वह गिर गई। मैं और मेरा बेटा अलग-अलग दिशाओं में भागे। आरोपी ने मुझे पकड़ लिया...और मुझे गोली मार दी। उन्होंने मेरे बेटे का पीछा किया, जो गांव की ओर भाग रहा था। मैंने उन्हें कई गोलियां चलाते हुए देखा, जो उसे लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।"

बता दें कि इस हमले में निशा और सुरज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल मां का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में एकेडमी संचालक, उसकी पत्नी और अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कैंपस में लगे CCTV कैमरों की DVR को भी अपने साथ ले गए।

गुस्साए ग्रामीणों ने एकेडमी में लगाई आग

वहीं, इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने न केवल एकेडमी में तोड़-फोड़ की, बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया। इसके साथ ही गांव के लोगों ने प्रशासन से इस मामले की जांच करने की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि निशा पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाये। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि हत्याओं के पीछे के मकसद का अभी पता नहीं चल पाया है और अपराध शाखा की चार टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं।

बता दें कि पहलवान निशा ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज खेलों में मेडल भी प्राप्त किया था। निशा के पिता दयानंद CRPF में बतौर सब-इंस्पेक्टर के पद पर जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं, जबकि भाई सूरज बारहवीं कक्षा में पढ़ाई करता था। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है।

वहीं, जैसे ही कुशती खिलाड़ी निशा की मौत की खबर सामने आई तो ये खबर फैल गई कि अंडर-23 वर्ग की विश्व चैम्पियनशिप की कांस्य पदक विजेता पहलवान निशा दहिया और उनके भाई की हत्या कर दी गई है। इस फेक न्यूज के बाद निशा दहिया को सामने आकर बताना पड़ा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। ये वही निशा दहिया हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले बेलग्रेड में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी।

