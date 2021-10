Puneeth Rajkumar: पुनीत राजकुमार के निधन से क्रिकेट जगत में भी शोक, सहवाग, कुंबले समेत कई क्रिकेटरों ने जताया दुख

Puneeth RajKumar Passed Away: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया. उन्हें आज सुबह दिल का दौरा पड़ा था. दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें ICU में भर्ती भी कराया गया पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. पुनीत सिर्फ 46 साल के थे. उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दी थी. कई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि पुनीत को यह अटैक उन्हें जिम में वर्कआउट करने के दौरान आया. पुनीत राजकुमार के निधन के खबर फिल्म इंडस्ट्री समेत हर जगह सनसनी की तरह फैली. उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री के अलावा क्रिकेट जगत ने भी शोक प्रकट किया. भारत के पूर्व ओपनर और दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले समेत कई दिग्गजों ने पुनीत के निधन पर शोक प्रकट किया.

सहवाग ने कहा फिल्म जगत के लिए बड़ी क्षति

Puneeth RajKumar के निधन के खबर जानकर भारत के स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर के जरिए अपना शोक प्रकट किया उन्होंने कहा पुनीत के जाने की खबर से काफी निराश हूं. वह एक हम्बल इंसान थे उनका जाना भारतीय सिनेमाजगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है. भगवात उनके आत्मा को सदगति दे, ओम शांति.

Saddened to hear about the passing away of #PuneethRajkumar . Warm , and humble, his passing away is a great blow to Indian cinema. May his soul attain sadgati. Om Shanti. pic.twitter.com/YywkotiWqC — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 29, 2021

अनिल कुंबले को निधन की खबर पर नहीं हुआ विश्वास

पुनीत कुमार के निधन के खबर पर भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने ट्विटर पर कहा कि पुनीत के निधन से वह काफी शौक्ड और दुखी हैं. फिल्म जगत ने एक हीरा खो दिय है. वह मेरे जीवन में मिले सबसे फाइनेस्ट पर्सन में से एक थे. काफी हम्बल इंसान थे वह बहुत जल्दी चले गए. उनके परिवार, दोस्त और उनके अंस्ख्य फैन्स के प्रति मेरी संवेदना.

Shocked and deeply saddened on the passing of #PuneethRajkumar the film industry has lost a gem. One of the finest human being I’ve met. So vibrant and humble.Gone too soon. Condolences to his family, friends and innumerable fans. 🙏🏽 — Anil Kumble (@anilkumble1074) October 29, 2021

सुरेश रैना ने भी प्रकट की संवेदना

भारत के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी पुनीत कुमार के निधन पर शोक प्रकट किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा पुनीत कुमार जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुख हुआ. मेरे उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. ओम शांति