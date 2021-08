Tokyo olympics 2020: फाइनल राउंड के अंतिम क्षणों में मेडल से चूकीं गोल्फर अदिति अशोक, रहीं चौथे स्थान पर

Tokyo olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में भारत की गोल्फर अदिति अशोक शुरुआत से ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। अदिति ने महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के फाइनल राउंड में भी अदिति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन आखिरी शॉट तक चली कशमकश में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक महज एक शॉट से पदक चूक गईं और चौथे नंबर पर रहीं। चौथे और फाइनल राउंड में अदिति अशोक ने जापान की मोने इनामी और अमरीका की नेली कोर्डा को कड़ी टक्कर दी। महिला गोल्फ खिलाड़ियों में अदिति अशोक ने ग्रीन शॉट खेला, जिसे बंकर शॉट भी कहा जाता है। अदिति ने ये शॉट शानदार तरीकेे से खेला। 23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया।

यह भी पढ़ें— Tokyo olympics 2020 : सेमीफाइनल में हाजी एलियेव से हारे बजरंग पूनिया, अब कांस्य पदक के लिए लड़ेंगे

तीसरे दौर में दूसरे स्थान पर थीं

वहीं इससे पहले अदिति तीसरे दौर में दूसरे स्थान पर थीं। शुक्रवार को तीसरे राउंड में कोर्डा ने 69 का कार्ड खेला और टॉप पर अपनी पोजिशन को कायम रखा। अदिति ने तीसरे राउंड में 68 का कार्ड खेला और इस दौर के बाद वह दूसरे स्थान पर बनी हुई थीं। वहीं गोल्फ प्रतियोगिता के पहले दिन स्वीडन की मेडलिन सैगस्ट्रॉम ने 66 का कार्ड खेला और पहले नंबर पर रहीं। अदिति अशोक ने पहले दिन 4 अंडर 67 का कार्ड खेला था। वह पहले दिन के बाद अमरीका की नेली कोर्डा (67) संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर थीं।

#USA's Nelly Korda wins gold in the women's #Golf at #Tokyo2020!



It's the nation's first women's title in Olympic golf since 1900!@igfgolf @TeamUSA pic.twitter.com/UZExTOgb3G