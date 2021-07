Tokyo Olympics 2020: मैरीकॉम की हार से दुःखी लोगों की आस टिकी भारत की दूसरी बेटी लवलीना पर

नई दिल्ली। भारत को महिला मुक्केबाज मैरीकॉम से काफी उम्मीदें थीं, कुछ लोग उनसे मैडल की आस भी लगाए हुए थे। लेकिन भारत की तेज तर्रार मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम 51 किलोग्राम कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिट लोरेना वलेंसिया से हार गई हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी दुःख प्रकट किया और अपनी टूटी हुई आस को भी जाहिर किया। विश्‍व चैंपियन मैरी कॉम को भले ही टोक्‍यो ओलंपिक के क्‍वाटर फाइनल मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिट लोरेना से हार गई हों लेकिन उनके जज़्बे को सरहाते हुए भारत के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपने विचार रखे। किरन रिजिजू ने मैरीकॉम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कू एप पर लिखा, 'प्रिय मैरीकॉम, आप टोक्‍यो ओलंपिक में महज एक प्‍वाइंट से हार गई हो लेकिन मेरे लिए आप हमेशा से ही चैंपियन रहोगी, आपने जो पाया है वो दुनिया की कोई भी महिला बॉक्‍सर नहीं पा सकी है। आप एक लीजेंड हो। भारत को आपके उपर गर्व है, बॉक्सिंग और ओलंपिक आपको मिस करेगा।' बता दें कि मैरीकॉम को एक प्वाइंट और मिल जाता तो वे देश के लिए पदक जीतने में कामयाब हो जातीं।

हालांकि इसके बाद एक दिलचस्प चीज यह देखने को मिली कि असम की बॉक्सर लवलीना का मनोबल बढ़ाने के लिए ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। बता दें कि 30 जुलाई को ही लवलीना वेल्टरवेट सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। जिसके बाद यह पक्का हो गया है कि भारत को ओलंपिक के इतिहास में बॉक्सिंग का तीसरा मैडल मिलने वाला है। इससे पहले बॉक्सर विजेंदर सिंह ने 2008 में और एमसी मैरीकॉम में 2012 में मैडल जीता है। ऐसे में लवलीना से भारत गोल्ड की उम्मीद लगा रहा है। जो लोग मैरीकॉम से आस लगाए बैठे थे, वे अब लवलीना से उम्मीद लगाने लगे हैं। कई भारतीयों को लग रहा है कि जो गोल्ड मैरीकॉम नहीं ला पाईं, उसे अब भारत की दूसरी बेटी लवलीना लाएगी।

ट्विटर पर हुईं ट्रेंड, मिलने लगी बधाइयां

लवलीना को सेमीफाइनल में बधाई देने वालों का तांता लग गया और ट्विटर पर वे पहले नम्बर पर ट्रेंड करने लगीं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश की बेटी लवलीना को बॉक्सिंग के सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर भारत के लिए पदक सुनिश्चित करने पर बहुत-बहुत बधाई। राष्ट्र आपकी इस सफलता से गौरवान्वित है तथा अब आपकी स्वर्णिम सफलता के लिए कामना कर रहा है।'





असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने लिखा, ' यह बहुत बड़ा पंच है। लवलीना, आप हमें यूँ ही गर्व महसूस कराती रहिए और भारत का झंडा हमेशा ऊंचा रखें।'





वहीं पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए कहा, 'भारत का एक मैडल पक्का। लवलीना ने देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। हमारी लड़कियों का धैर्य एक ऐसी चीज है जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।'





