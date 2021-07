Tokyo Olympics 2020 : मैरीकॉम ने और मनप्रीत ने की भारतीय दल की अगुवाई, जोश में दिखी टीम इंडिया

—भारत से भारतीय टीम का जोनदार समर्थन



—जोश में दिखी टीम इंडिया

-परेड में भारत की एंट्री

छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में परेड में भारतीय दल की अगुवाई की।

-इतिहास में दूसरी बार ओलंपिक खेलों में ओईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम का स्वागत किया गया।

-एथलीटों का नेशनल स्टेडियम में मार्च।

For the second time in its history, the Olympic Games welcome the IOC Refugee Olympic Team!❤️



Leading the delegation into the stadium are the flagbearers, swimmer @YusraMardini and marathon runner Tachlowini Gabriyesos.#StrongerTogether #OpeningCeremony #EoR @RefugeesOlympic pic.twitter.com/ftVl2Kzd4H — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

The Parade of Athletes begins! 🌏



The first athletes to enter the stadium are from Greece, the historical home of the Olympic Games. #GRE@HellenicOlympic | #OpeningCeremony | #Tokyo2020 | #StrongerTogether pic.twitter.com/DoueNijuQx — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

जापानी झंडे की स्टेडियम में एंट्री

कुछ प्रसिद्ध एथलीटों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ जापानी ध्वज की नेशनल स्टेडियम में एंट्री हुई।

शानदार आतिशबाजी से हुई शुरुआत

टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत शानदार गेंदबाजी के साथ हुई। मंच पर लाइट शो के साथ कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति पेश की।

लंबे इंतजार के बाद टोक्यों ओलंपिक का आगाज

आखिरकार एक साल के लंबे इंतजार के बाद टोक्यों ओलंपिक का आगाज हो गया है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को यहां तक पहुंंचने के लिए काफी मशकत करनी पड़ी है। लेकिन हालात कुछ भी रहे हो, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा।

खाली स्टेडियम ने किया एथलीटों का स्वागत

उद्धाटन समारोह में खाली ओलंपिक स्टेडियम ने एथलीटों का स्वागत किया। स्टेडियम काफी हद तक खाली है क्योंकि प्रशंसकों को बड़ी संख्या में एंट्री नहीं मिली। सैकड़ों प्रशंसक बंद पड़े गेट के बाहर और बंद सड़कों के फुटपाथों के किनारे जमा हो गए हैं।

The time has finally arrived.



The athletes have overcome many obstacles to reach this moment. Even when things were hard, they never gave up on their dream.



Now, the @Tokyo2020 #OpeningCeremony begins...#StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/GpmB5fLqk6 — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Tokyo Olympics 2020: जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। भारत की और से 25 सदस्य हिस्सा लेंगे। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और मनिका बत्रा ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनेंगी। टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना का नाम आखिरी समय में 25वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

यह खबर भी पढ़ें:—Tokyo Olympics 2020: गोल्ड मेडल जीतने वालों को 75 लाख रुपए देगा भारतीय ओलंपिक संघ

टोक्यो ओलंपिक का हो रहा है विरोध

कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच जापान में ओलंपिक खेलों का विरोध शुरू हो गया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ओलंपिक खेलों की वजह से टोक्यो में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो रही है। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि ओलंपिक को रद्द किया जाए।

गुरुवार को सामने आए 19 नए मामले

टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है। गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 100 के पार हो गई है।

मिक्सड डबल्स में दीपिका का साथ देंगे प्रवीन जाधव

तीरंदाजी मेन्स रैंकिंग का असर भारत की मिक्स्ड डब्ल्स टीम पर भी पड़ा है। अब मिक्स्ड डब्ल्स में भारत की ओर से दीपिका कुमारी का साथ प्रवीन जाधव देंगे। मेन्स रैंकिंग में आतनु दास 35वें पायदान पर रहे जबकि प्रवीन जाधव ने 31वां स्थान हासिल किया है। मिक्स्ड में भारत को 9वीं रैंकिंग हासिल हुई है।

यह खबर भी पढ़ें:-ओलंपिक के दौरान रोजाना होंगे 80,000 कोविड टेस्ट

तीरंदाजी में भारत की निराशाजनक शुरुआत

तीरंदाजी मेन्स इवेंट के रैंकिंग राउंड में भारत का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। प्रवीन जाधव ने 31वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत के नंबर वन तीरंदाज आतनु दास 35वें स्थान पर रहे। भारत के एक और तीरंदाज तरुणदीप रॉय ने आखिरी दो राउंड में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 37वें स्थान पर फिनिश किया। भारत को खराब प्रदर्शन का खामियाजा मिक्स्ड टीम इवेंट में भी भुगतना पड़ा और मिक्स्ड टीम ने अब 9वें स्थान पर क्वालिफाई किया है।