Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्ले ऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने पदक के लिए 41 साल का इंतजार खत्म किया है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल पहले ओलंपिक मेडल जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी की इस जीत के साथ भारत के पदकों की संख्या भी बढ़कर चार हो गई है। वहीं भारतीय हॉकी टीम की इस उपलब्धि का जश्न पूरा देश मना रहा है। हॉकी में 41 साल बाद मेडल मिलने से पूरा देश खुश है और सोशल मीडिया के जरिए टीम को बधाई दे रहे हैं।

पिछड़ने के बाद की शानदार वापसी

भारतीय टीम शुरुआत में जर्मनी से 1-3 से पिछड़ गई थी, लेकिन उसके बाद उसने जोरदार वापसी की। तीसरे क्वार्टर में टीम इंडिया ने खेल को पलटते हुए एक के बाद एक चार गोल किए और मैच को अपने नाम करने में सफल रही। भारतीय टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश टीम की दीवार बने और जर्मनी के पैनल्टी कॉर्नर को फेल करते रहे। टीम इंडिया ने यह मैच 5—4 से जीत लिया।

पीएम मोदी सहित कई राजनेताओं ने दी बधाई

भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के दिग्गज भारतीय हॉकी टीम को जीत की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ऐतिहासिक! एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। इस उपलब्धि के साथ, उन्होंने पूरे देश, खासकर हमारे युवाओं की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है।' पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, नवीन पटनायक सहित कई राजनेताओं ने हॉकी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी।

यह भी पढ़ें— Tokyo Olympics 2020: भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंंपिक पदक जीता, जर्मनी को हराकर किया ब्रॉन्ज पर कब्जा

Historic! A day that will be etched in the memory of every Indian.



Congratulations to our Men’s Hockey Team for bringing home the Bronze. With this feat, they have captured the imagination of the entire nation, especially our youth. India is proud of our Hockey team. 🏑 — Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2021

Congratulations #TeamIndia🇮🇳.



A moment of immense pride and joy for every Indian that our Men’s Hockey Team has won the Bronze Medal at #Tokyo2020. You have made the entire nation proud. pic.twitter.com/Nl9LIujhVR — Amit Shah (@AmitShah) August 5, 2021

Congratulations Team India on rewriting history! An Olympic medal after 41 years! What a match, what a comeback! #Tokyo2020 pic.twitter.com/3mdym3Cupa — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 5, 2021

Forget 1983, 2007 or 2011, this medal in Hockey is bigger than any World Cup! #IndianHockeyMyPride 🇮🇳 pic.twitter.com/UZjfPwFHJJ — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 5, 2021

Wow ! Wow !

Elated seeing the Indian Hockey Team coming back in grand style from being 3-1 down, fighting back and winning the bronze medal match against Germany, India's first medal in #Hockey since 1980 .#IndvsGer.

Many congratulations @TheHockeyIndia pic.twitter.com/gE2DBEnm5T — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 5, 2021

Congratulations to each & every member of the hockey contingent on winning the #Bronze for India!



A fantastic hard fought win…The penalty corner save by Sreejesh in the dying moments of the game was amazing.👏🏻



Entire 🇮🇳 is immensely proud!#Hockey #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/7Rtko9kS63 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 5, 2021

यह भी पढ़ें— tokyo olympics 2020 कुश्ती में बड़ा उलटफेर, वर्ल्ड नंबर 1 विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल में हारीं, ब्रॉन्ज की उम्मीद कायम

क्रिकेट के दिग्गज बोले—वर्ल्ड कप से भी बड़ा मैच

राजनेताओं के अलावा क्रिकेट जगत के दिग्गज भी भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दे रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 1980 के बाद हॉकी में भारत का पहला मेडल। बहुत बहुत बधाई। वहीं गौमत गंभीर ने तो इसे क्रिकेट वर्ल्ड से भी बड़ा बताया। उन्होंने लिखा, हॉकी में यह मेडल सभी वर्ल्ड कप से बड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने भी हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी।