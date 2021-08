Tokyo Olympics 2020: कौन है ये खुबसूरत लड़की और सोशल मीडिया पर क्यों है वायरल?

टोक्यो। अक्सर क्रिकेट के खेल के दौरान स्टेडियम में बैठकर मैच का लुफ्त उठाते किसी दर्शक (महिला या पुरुष या बच्चे) की तस्वीर या वीडियो वायरल होते आपने जरूर देखा या सुना होगा। बाकी अन्य खेलों में भी कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाता है, जो खेल का हिस्सा न होते हुए भी सुर्खियों में आ जाते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर तेजी से वायरल होने लगते हैं।

अब ऐसा ही एक मामला टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक लड़की तेजी से वायरल हो रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2020 का आयोजन हो रहा है। खेलों के इस महाकुंभ में कई महिला खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन के बल पर देश-दुनिया की सुर्खियों में छाई हुईं हैं। वहीं, तेजी से वायरल हो रहे लड़की को भी टोक्यो ओलंपिक से जोड़कर देखा जा रहा है।

दरअसल, इस खूबसूरत लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी हिट है और वह तीरंदाजी करते हुए दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस खूबसूरत लड़की को चीन, ताइवान या फिर कोरिया की खिलाड़ी बता रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका संबंध ओलंपिक खेलों से नहीं है।

मानसी नाम की एक ट्वीटर यूजर ने लिखा कि भारतीय लोग Tzuyu की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई कृपया उसे सभी 3 पदक दें, भले ही उसने भाग न लिया हो, तो उसके घर जाकर उसे स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दें।"

tzuyu is being praised by indian locals too 😭 this translates to "someone please give her all the 3 medals and even if she didn't participate, then go to her house and give her the gold, silver and bronze medals" pic.twitter.com/zhD48Lq7BX

कौन है ये खुबसूरत लड़की और क्यों सोशल मीडिया पर है वायरल?

आपको बता दें कि वायरल वीडियो में तीरंदाजी करते हुए दिखाई दे रही खुबसूरत लड़की का नाम Tzuyu है। वह ताइवान की रहने वाली है और इनका संबंध ओलंपिक खेलों से नहीं है। Tzuyu के बारे में खुलासा करते हुए ब्राजील के एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरी दोस्त को लगा कि Tzuyu तीरंदाज हैं और उन्होंने वायरल ट्वीट मुझे भेजा। इसपर मुझे उन्हें ये बताना पड़ा कि Tzuyu एक आइडल हैं और उन्होंने आइडल स्टार एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (ISAC) में हिस्सा लिया था, न कि टोक्यो ओलंपिक में खेल रही हैं।"

जानकारी के मुताबाकि, तीरंदाजी करते हुए Tzuyu का वीडियो दो साल पुराना है। यह तब का है जब उन्होंने 2019 में ISAC में भाग लिया था। जब Tzuyu ने ISAC में भाग लिया था तब अपनी खुबसूरती और तीरंदाजी को लेकर सुर्खियों में आई थी।

Tzuyu ताइवान की रहने वाली हैं और पेशे से एक सिंगर हैं। हालांकि वह तीरंदाजी भी करती हैं और ये सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि ISAC की फिर से शुरुआत होगी तब Tzuyu फिर तीरंदाजी करती हुई मैदान में दिखाई देंगी।

Brazilian Journalist “Giu Bressani” tweeted that her friend sent her #Tzuyu viral tweet and her friend thought Tzuyu is real archery athlete so she has clarified to her and tell her that she is idol and this was at ISAC, which is a competition between idols. #쯔위 #ツウィ https://t.co/krZ2ZvCfvw pic.twitter.com/pYF6Znvr16