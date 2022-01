अपनी बहन की शादी से पहले दो जिलों की 112 कन्याओं की कराई शादी

112 girls from two districts got married before their sister's marriage- श्रीगंगानगर में 61 और नागौर में 51 सामूहिक विवाह का आयोजन, सीएम ने वीसी से दिया आशीर्वाद.

श्री गंगानगर Published: January 23, 2022 09:03:05 pm

श्रीगंगानगर. सर्वधर्म समाज की ओर से श्रीगंगानगर में 61 और नागौर जिले में 51 कुल 112 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय पर पदमपुर रोड पर स्थित पैलेस में आयोजित सामूहिक विवाह में 61 कन्याएं परिणय सूत्र में बंधी।

रविवार को इस संगठन की ओर से 37 जोड़ों की शादी आनंद कारज और 24जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार से फेरे लेकर विवाह बंधन में बंधे। आयोजक एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी की बहन आंकांशा की शादी भी रविवार को फलौदी में सादे तरीके से हो रही है।

अपनी बहन की शादी से पहले चौधरी ने प्रदेश में जरुरतमंद परिवार की 1008 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया और नागौर में 51 और श्रीगंगानगर में 61कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया। इन कन्याओं को चौधरी ने सोने और चांदी के जेवर भी दिए हैं।

तीनों जगह पहुंचने के लिए उन्होंने हैलीकॉप्टर से सफर पूरा किया। श्रीगंगानगर में विवाह स्थल पर नवविवाहित जोड़ों को वैर्चुअल के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत ने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष की ओर से इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना ने यह सिखा दिया कि अब फिजूल खर्ची की बजाय आदर्श विवाह समाज के लिए जरूरी हैं।

वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने भी एनएसयूआई के इस अनूठे आयोजन को साधुवाद दिया।

वीसी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, जरूरतमंद, वंचित एवं पिछड़े तबकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता एवं सेवाभाव के साथ कार्य कर रही है।

सादगी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कोरोना ने यह सिखा दिा कि सादा जीवन भी जरूरी हैं। सादगी से आयोजित होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह सबके लिए मिसाल पेश हैं। ऐसे समारोहों को सदैव प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्हेांने कहा कि बजट में ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज लाया जाएगा ताकि गरीबी और अमीरी के बीच दूरियां खत्म हो सके।

मूल रूप से फलौदी के रहने वाले अभिषेक चौधरी एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष हैं।

कोरोनाकाल में कई मृत हो चुके रोगियों के परिजनों के समक्ष बेटियों की शादी कराने के लिए समस्या आई तो उन्होंने इस पहलू को समझा और संकल्प लिया कि वे जरुरतमंद परिवार की 1008 कन्याओं की शादियों करवाएंगे।

इस अनूठी पहल की शुरूआत रविवार को शुरू की जब उनकी बहन आंकांक्षा की शादी भी सादे तरीके से फलौदी में हो रही है। बहन के परिणय सूत्र बंधने से पहले नागौर जिले के मेड़ता सिटी में 51 कन्याओं और श्रीगंगानगर में 61 कुल 112 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया।

कोरोना की तीसरी लहर में इलाके में रविवार को क$फर्यू रहा। इस कारण आयोजकों ने इस आयोजन को गुपचुप रखा ताकि वहां अधिक भीड़ नहीं आए। आयोजक एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने परिणय सूत्र में बंधी 61 दूल्हनों से अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाया।

इस दौरान नव विवाहित दंपतियों को उपहार का सामान भी दिया। चौधरी का कहना था कि अभी शादी करवाई है, संभव हुआ तो वे मायरो भरने के लिए भी आंएंगे। इस कार्यक्रम के सहसंयोजक राजकुमार जोग, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक नेता प्रवीण गौड़, विधायक प्रतिनिधि विकास गौड़, पिंकी गौड़ आदि साक्षी बने।

