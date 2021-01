श्रीगंगागनर में 60 बीघा कृषि भूमि पर काटी थी 16 अवैध कॉलोनियां, एसडीएम ने भूखंडों की खरीद फरोख्त पर लगाया स्टे

16 illegal colonies were cut on 60 bighas of agricultural land in Srigangaganar, SDM imposed on the purchase of plots- कुंडली खुलने से पहले पटवारियों ने 16 कॉलोनियों की भूमि खातेदारों के खिलाफ दिया इस्तगासा