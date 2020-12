शहर की सरकार: जिले की 8 पालिकाओं में 4 कांग्रेस और 4 भाजपा काबिज

City Government: 4 Congress and 4 BJP in 8 municipalities of the district.- श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर और गजसिंहपुर में कांग्रेस का कब्जा, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर और सादुलशहर में भाजपा की जीत.