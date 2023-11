जिले में छह विधानसभा सीटों पर 72 प्रत्याशी

Published: Nov 09, 2023 11:24:50 pm

72 candidates for six assembly seats in the district- सबसे ज्यादा गंगानगर और सबसे कम अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में

#Assembly Elections 2023 विधानसभा चुनाव में जिले की छह विधानसभा सीटों में नाम वापसी के अंतिम दिन छह और प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया। अब जिले में 72 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नब्बे प्रत्याशियों ने दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन गुरुवार दोपहर तीन बजे तक यह संख्या घट गई। नाम वापसी और खारिज समेत 18 प्रत्याशी हट चुके है। सबसे ज्यादा प्रत्याशी गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में है, यहां 16 प्रत्याशी मैदान में रहे है। वहीं सबसे कम उम्मीदवार अनूपगढ़ विधानसभा में है, यहां सिर्फ सात प्रत्याशी है। चुनाव आयोग के पोटर्ल के अनुसार गंगानगर में 16, अनूपगढ़ में सात, करणपुर में 12, रायसिंहनगर में भी 12, सूरतगढ़ में पन्द्रह और सादुलशहर में दस प्रत्याशी रहे है।

गंगानगर क्षेत्र के बूथों पर लगेगी दो ईवीएम

जिले में एक मात्र गंगानगर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां प्रत्याशी अधिक होने के कारण प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के लिए दो दो ईवीएम लगेगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार एक ईवीएम में अधिकतम पन्द्रह प्रत्याशी और एक बटन नोटा के लिए आरक्षित होता है। लेकिन गंगानगर में प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में 16 रहे है, ऐसे में एक नोटा का शामिल कर लिया जाएं तो यह संख्या 17 हो जाएगी। ऐसे में प्रत्येक बूथ पर एक की बजाय दो दो ईवीएम स्थापित करने पड़ेगी। इससे पोलिंग प्रक्रिया में भी देरी होने की संभावना रहेगी। जबकि पूरे जिले में प्रत्याशियों की संख्या सीमित रहने से एक- एक ईवीएम से काम चल सकेगा।

चुनाव निशान के लिए दो बार निकाली लॉटरी

गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी के तत्काल बाद सवा तीन बजे रिर्टनिंग ऑफिसर संजय अग्रवाल की अगुवाई में निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाई गई। इस दौरान एक ही चुनाव निशान के लिए एक से अधिक दावेदार होने पर पर्ची पर प्रत्याशियों के नाम अंकित कर लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण कुमार और राधेश्याम की ओर से ऑटो रिक्शा चुनाव चिह्न मांगा गया था, एक ही चिह्न के दो दावेदार होने पर लॉटरी निकाली गई। इसमें कृष्ण कुमार के नाम की पर्ची निकली तो उन्हें ऑटो रिक्शा चिह्न आवंटित किया गया। वहीं निर्दलीय रजनेश गोयल और निर्दलीय ललित कुमार में फलो की टोकरी चुनाव चिह्न का दावेदार होने पर पर्ची से लॉटरी निकाली गई। इसमें ललित कुमार को फलों से युक्त टोकरी का निशान आवंटित किया गया।

निशान आवंटित के लिए बनी रही उत्सुकता

गंगानगर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशियों में चुनाव चिह़् आवंटित होने के बारे में उत्सुकता बनी रही। कलक्ट्रेट कैम्पस के एसडीएम ऑफिस के बाहर लोग बार बार यही जानकारी लेते नजर आए कि किस प्रत्याशी को कौनसा चुनाव चिह़न मिला है। इसमें सबकी नजर करुणा चांडक और अरुणा चांडक के चुनाव चिह़न को लेकर थी। इस दौरान करुणा चांडक को गन्ना और किसान का चुनाव चिहन मिला तो अरुणा चांडक को नारियल आवंटित किया गया।

पूर्व सभापति समेत छह ने लिया नाम वापिस

जिले में गुरुवार को गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद के पूर्व सभापति अजय चांडक और इंजीनियर विशाल सीलू, सादुलशहर में बलदेव सिंह, करणपुर में हनुमान, सूरतगढ़ में कामरेड बलराम वर्मा व परमजीत सिंह ने अपना नामांकन वापिस ले लिया।

यहां अब इतने प्रत्याशी

गंगानगर 16

अनूपगढ़ 07

करणपुर 12

रायसिंहनगर 12

सूरतगढ़ 15

सादुलशहर 10

कुल योग 72