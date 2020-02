बैंक का दस लाख कर्जा नहीं चुकाने पर 85 साल के बुजुृर्ग किसान ने खाई सल्फाश, उपचार में टूटा दम

85-year-old farmer dies of sulphate, broken in treatment after failing to repay bank loan बैंक के दस लाख रुपए के कर्जे से अवसाद में आए 85 वर्षीय बुजुर्ग किसान ने तंग आकर सल्फाश की गोलियां निकल ली, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।