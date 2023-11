जिले में छह विधायक बनने की दौड़ में 88 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

88 candidates are in the race to become six MLAs in the district.- विधानसभा चुनाव 2023: सबसे ज्यादा गंगानगर सीट पर 22 प्रत्याशी

assembly elections 2023 विधानसभा आम चुनाव के दौरान अंतिम दिन सोमवार को जिले की 6 विधानसभाओं में 58 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पूरे जिले में 115 नामांकन दाखिल हुए, इसमें 88 प्रत्याशी शामिल है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी चौसर बिछ गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों में एक दूसरे को हराने का खेल शुरू हो गया है। जिले में सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतरने में गंगानगर विधानसभा आगे रहा। यहां 22 उम्मीदवारों ने 31 नामांकन पत्र दाखिल किए है। सबसे कम नामांकन और प्रत्याशी अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। यहां सात प्रत्याशियों ने सात ही नामांकन दाखिल किए है। अंतिम दिन सोमवार दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया।

आखिर समर्थक के रूप में आए विधायक गौड़

गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विधायक राजकुमार गौड़ आए और नामांकन दाखिल करने में साथ रहे। इससे पहले ई ब्लॉक में चुनावी कार्यालय के बाहर नुक्कड़ सभा में विधायक गौड़ ने खुलकर अपनी बात रखी। गौड़ का कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इलाके में बारह सौ करोड़ रुपए का बजट विकास कार्यो के लिए दिया, तभी इलाके की तस्वीर बदली है। इस वजह से वे सीएम के ऋणी हो गए है। इस दौरान कई कांग्रेसी और विधायक समर्थक मौजूद थे।

जिले में प्रत्याशियों का गणित

विधानसभा प्रत्याशी नामांकन

सादुलशहर 13 18

गंगानगर 22 31

सूरतगढ़ 18 25

अनूपगढ़ 07 07

रायसिंहनगर 13 18

श्रीकरणपुर 15 16

कुल योग 88 115