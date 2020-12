यह कैसी सख्ती: 970 टीमें, डेढ़ हजार शादियों की जांच और खामी मिली महज 19 में

How is this strict: 970 teams, one and a half thousand weddings investigated and flaws in just 19- 25 नवम्बर से 11 दिसम्बर तक 17 दिन की समय अवधि में हुई थी कोरोना गाइडलाइन की जांच.