श्रीगंगानगर एसपी ऑफिस से चंद कदम दूर कॉलेज छात्र से लूटपाट

A few steps away from the Sriganganagar SP office, a college student was robbed - मल्टीपरपज स्कूल के पास हुई वारदात, आठ दिन बाद एफआईआर दर्ज

श्री गंगानगर Published: February 17, 2022 10:22:20 pm

श्रीगंगानगर. अपराधियों का दुहस्सास इलाके में इस कदर हावी हो चुका है कि अब पुलिस का खौफ भी खत्म सा होने लगा है। श्रींगगानगर जिला मुख्यालय पर एसपी ऑफिस से चंद कदम दूर पर स्थित मल्टीपरपज स्कूल के सामने आरयूबी क्रॉस करके आ रहे एक कॉलेज छात्र से लूटपाट की वारदात हुई। उसका पर्स और गले में पहनी सोने की मूर्त को लूट लिया।

श्रीगंगानगर एसपी ऑफिस से चंद कदम दूर कॉलेज छात्र से लूटपाट

इस वारदात के नौ दिन बीतने के बाद पुरानी आबादी थाने में मामला दर्ज किया गया है। सादुलशहर क्षेत्र गांव मन्नीवाली निवासी योगेश पुत्र गोविन्दराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आठ फरवरी को डा.भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय से पढ़ाने के बाद वापस अपने गांव जाने के लिए आरयूबी क्रॉस कर मल्टीपरपज स्कूल के सामने आया तो वहां एक युवक ने उसे ओलमा दिया कि उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ क्येां करते हो। यह सुनकर वह सन्न रह गया।

उसे उसकी बहन से रूबरू कराने के लिए इंकम टैक्स ऑफिस के सामने ले गया और वहां ले जाकर उसके गले से हनुमानजी की सोने की मूर्त और पर्स जिसमें करीब एक हजार रुपए की नकदी को लूट ली। जब तक वह संभलता तब यह लूटेरा भाग गया। इस संबंध में पुरानी आबादी पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज किया।

इधर, पुरानी आबादी पुलिस ने ताराचंद वाटिका के पास रहने वाली महिला कविता पत्नी मुरारीलाल की ओर से जोधपुर के अजय मित्तल और उसकी पत्नीके खिलाफ ब्लैकमैलिंग का मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि वह और उसका पति इस दंपती के साथ जोधपुर में व्यापार करते थे। व्यापार में 38 लाख रुपए के फजी चेक दे दिए। इस संबंध में शिकायत की गई तो अजय मित्तल की पत्नी ने उसके पति के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराया। इस कारण उसका पति गायब हो गया। इस संबंध में पुरानी आबादी पुलिस ने जोधपुर के इस दंपती के खिलाफ मामला दज किया है।

उधर, जवाहरनगर थाना क्षेत्र में तीन दुकानों में हुई चोरी की वारदातों के संबंध में मामले दर्ज किए गए है। पहले मामले में एसएसबी रोड स्थित दुकान के संचालक यशपाल सचदेवा पुत्र राजन अरोड़ा ने बताया कि उसकी दुकान से कोई अज्ञात चोर ने उसका मोबाइल चोरी कर लिया। दूसरे प्रकरण में शंकरकॉलोनी निवासी दुकानदार दर्शन पुत्र लबूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दुकान से अज्ञात चोरों ने नकदी और पैंट व अन्य ड्रेस चोरी कर ली।

तीसरे मामले में डिस्ट्रीक सैंटर दुकान नम्बर आठ के संचालक बलजिन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसकी दुकान से अज्ञात चोरों ने एलईडी की चोरी कर ली। इस बीच, अग्रसेननगर इंडस्ट्रीज एरिया से एक बाइक चोरी हो गई। इस संबंध में नेहरानगर के पवन कुमार पुत्र शिवनारायण ने जवाहरनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। इसमें बताया कि उसकी बाइक 16 फरवरी को कोई अज्ञात चुरा ले गया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें