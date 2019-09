आधी रात को सिलेण्डर में आग भडक़ी, गर्भवती की मौत, बचाने आया पति भी झुलसा

fire broke out in the cylinder at midnightरिद्धि गणेश कॉलोनी में सोमवार रात अपने घर में रसोई गैस चूल्हे पर खाना पका रही एक गर्भवती महिला की आग लगने से मौके पर ही मौत हो गई, उसे बचाने आया पति भी बुरी तरह झुलस गया।