A gimmick on the lines of Biru, the lover climbed high on the high tension tower- प्रेम प्रंसग का मामला: प्रेमिका से शादी कराने की जिद्द, परिजन नहीं माने तो उठाया कदम

श्री गंगानगर Published: September 18, 2022 06:31:26 pm

श्रीगंगानगर-सूरतगढ़. प्रेम प्रंसग के चलते एक युवक शादी मांग को लेकर सूरतगढ़ में उस समय खलबली मच गई जब सूरतगढ़ के हनुमान खेजड़ी मंदिर के पास हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर एक प्रेमी चढ़ गया। वह अपनी प्रेमिका से शादी कराने की जिद़द करने लगा। करीब आधा घंटे चली इस नौटंकी से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। करंट और नीचे गिरने के खतरे के बावजूद इस युवा प्रेमी की सनक ऐसी सवार हुई कि वह अपनी प्रेमिका को पाने के लिए बार बार प्रेमिका के परिजनों पर दबाव बनाने लगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस युवा प्रेमी से समझाइश की तो वह मान गया और पुलिस ने उसे नीचे उतार लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वार्ड 6 निवासी बीस वर्षीय अल्ताफ का वार्ड की एक युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अल्ताफ विवाहित है तथा युवती अविवाहित है।

पुलिस के मुताबिक 13 सितम्बर को अल्ताफ युवती को लेकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था।इस संबंध में युवती के परिजनों की ओर से दर्ज मामले के बाद सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने इस प्रेमी जोड़े को पंजाब के जलंधर से बरामद कर लिया और शनिवार को सूरतगढ़ लेकर आई। दोपहर बाद युवती ने घर में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।

SriGanganagar बीरू की तर्ज पर नौटंकी, हाईटेंशन टावर पर ऊंचा चढ़ा प्रेमी

परिजनों ने उसे यहां राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इधर, प्रेमी अल्ताफ को सूचना मिली तो वह तैश में आ गया और उसने हनुमान खेजड़ी मंदिर के पास हाईटेंशन टॉवर के ऊपर चढ़ गया। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने उसकी चिकित्सालय में भर्ती युवती से मोबाइल से वीडियो कॉल पर बात भी कराई। पुलिस की समझाश पर करीब आधे घंटे बाद वह नीचे उतरा। इस दौरान वहां दमकल विभाग की गाड़ी भी मौजूद रही। पुलिस उसे सिटी थाने ले गई। युवक को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया है। पढ़ना जारी रखे

