मुट़्ठी भर लोगों ने किया शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट, सभापति की घुडक़ी भी बेअसर

मुट़्ठी भर लोगों ने किया शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट, सभापति की घुडक़ी भी बेअसर

even the chairman's attack was ineffective पूरा सिस्टम उनकी जेब में है। यह कहना है ठेका फर्म हिसार की शिवा सिक्योरिटी के प्रतिनिधि राजेन्द्र कुमार का।