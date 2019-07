श्रीगंगानगर में छह साल पहले कटार से हत्या करने पर एक जने को उम्र कैद

श्रीगंगानगर। करीब छह साल पहले गाली गलौज देने के मामूली में कटार को पेट में घोंपकर हत्या करने के जुर्म में एक जने को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि दो सगे भाईयों समेत चार जनों को अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह निर्णय बुधवार को अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण प्रकरण की स्पेशल कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कौर ने सुनाया। A Man was Sentenced to Life Lmprisonment for Killing a katrSix Years

विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णराम अलीपुरा ने बताया कि रावतसर क्षेत्र गांव पोहडक़ा के मूल निवासी और हाल निवास 7 जैड निवासी कृष्णलाल ने 6 अगस्त 2013 को सदर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 5 अगस्त 2013 की रात करीब साढ़़े बारह बजे उसके बेटे श्रवणराम को गांव 7 जैड के ही गजानंद, प्रमोद, इन्द्रपाल, रफीक, आमीन आदि रेलवे लाइन के पास ले गए और वहां श्रवणराम के पेट में कटार घुसेड़ दिया।

गंभीर घायल श्रवणराम को उसके साथी नरेश कुमार और अनिल कुमार जब राजकीय जिला चिकित्सालय ले गए तो श्रवणराम ने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने बताया कि उसकी बेटी अनुराधा ने उसे फोन पर श्रवणराम को घर ले जाने की बात बताई थी। वह बठिण्डा गया हुआ था। जब वह यहां पहुंचा तो श्रवणराम की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में गांव 7 जैड के गजानंद उर्फ गाजी पुत्र बंशीलाल धानक, उसके सगे भाईयों प्रमोद कुमार उर्फ मोनी व इन्द्रपाल के अलावा पुरानी आबादी संजय वाटिका के पास किराये के घर पर रहने वाले रफीक पुत्र नूर मोहम्मद व उसके सगे भाई आमीन उर्फ फिरोज खान को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

अदालत ने आरोपी गजानंद उर्फ गाजी पुत्र बंशीलाल धानक को आईपीसी की धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारवास व पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा नहीं होने पर अलग से छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि जमा होने की स्थिति में मृतक के आश्रितों को पचास हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

अदालत ने आरोपी प्रमोद उर्फ मौजी, इन्द्रपाल धानक, रफीक और आमीन को अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी गजानंद गिरफ्तारी से लेकर अब तक न्यायिक अभिरक्षा में था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जब इस मामले में आरोपी को मृत्युदंड दिए जाने का आग्रह किया तो अदालत ने 46 पृष्ठों मं दिए गए निर्णय में इस संबंध में टिप्पणी भी की। इसमें अदालत का कहना था अपराधी को अपने कर्मो पर विचार करने के लिए आजीवन कारावास ही बहुत समय देती है।

अपनी गलतियों के साथ जिन्दा रहना सबसे बड़ी सजा है। आजीवन कारावास की सजा मृत्यु दंड से ज्यादा कठोर हो सकती है। दशकों तक एक पिंजरे में, जेल के माहौल में रहना, मृत्यु की सजा से बद्दतर है। मृत्यु दंड से आदमी अपराध बोध की पीड़ा एवं बोझ से तुरंत मुक्त हो जाता है। वास्तविक दंड तो उम्र कैद ही है। अभिरक्षा की अवधि के दौरान अभियुक्त के किसी प्रकार द्वारा पेश नहीं की गई है। सभी परिस्थितियां आरोपी को सुधारने और एक सार्थक जीवन जीने की संभावना की ओर इंगित करती है। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी आंशका नहीं जताई गई कि दूसरा मौका दिया जाता है तो किसी भी मामले में आरोपी सुधर से परे है या समाज में पुनर्वास के लिए बदलते हुए जीवन में रहने में सक्षम नहीं है।

आरोपी के खिलाफ पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। एक अहम कारण यह भी है अभियुक्त आदतन हत्यारा नहीं है और न ही उसका किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास है। न्यायालय का मत है कि वर्तमान मामले में मृत्यु दंड के लिए कोई विशेष कारण नहीं है। इस मामले में विरल से विरलतम नहीं कहा जा सकता है।