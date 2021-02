किसान आंदोलन में दिवगंत हुए युवा नवरीत सिंह की याद में बनेगा स्मारक, किसान संगठन लामबंद

A memorial will be built in memory of the young Navrita Singh, who was found dead in the farmers' movement- दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित ट्रैक्टर रैली में डिबडिबा का पोत्र हुई थी मौत.