पांच माह से फरार पच्चीस हजार रुपए का इनामी आरोपी काबू

श्री गंगानगरPublished: Mar 06, 2024 11:37:00 pm Submitted by: surender ojha

Accused absconding for five months and carrying a reward of twenty five thousand rupees, arrested- विवेक शर्मा हत्याकांड में अब तक 13 आरोपी हो चुके गिरफ़तार

पांच माह से फरार पच्चीस हजार रुपए का इनामी आरोपी काबू

#arrested पुलिस ने विवेक शर्मा हत्याकांड में पिछले पांच महीने से फरार और पच्चीस हजार रुपए के इनामी मुख्य आरोपी भूपेन्द्र सिंह उर्फ शेरा पुत्र गुरदयाल सिंह को आखिरकार काबू कर लिया है। यह पुरानी आबादी की दशमेश कॉलोनी का रहने वाला हैं। इस आरोपी के खिलाफ पूर्व में तीन मामले पुरानी आबादी थाने और एक मामला कोतवाली कुल चार मामले दर्ज हैँ। इसमें जानलेवा हमला करने, मारपीट करने, नाजायज हथियार रखने और चोरी के आरोप हैं।

पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि इस आरोपी को पुलिस लंबे से ढूंढ रही थी, इस पर पच्चीस हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इस हत्या कांड में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में गिरफ्तार हो चुके आरोपियों में 1. गौतम कुमार 2. मनोज उर्फ मन्नू 3. अभिषेक उर्फ छोटू 4. शिवा उर्फ काकू 5. बंटी 6. अमित कुमार, 7. आकाश कुमार, 8. सन्नी नायक, 9. इन्द्रजीत उर्फ इन्द्र, 10. अभिषेक उर्फ अभि, 11. रवि कुमार व 12. रवि इन्दौरा व 13 वां भूपेन्द्र उर्फ शेरा को गिरफ़तार किया जा चुका हैं। इसमें मुख्य आरोपी इंदिरा चौक निवासी रवि इन्दौरा पुत्र अशोक कुमार धाणक और पुरानी आबादी दशमेश कॉलोनी निवासी भूपेन्द्र सिंह उर्फ शेरा पुत्र गुरदयाल सिंह सिन्धी के फरार होने पर पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

विदित रहे कि सदर थाने में 12 अक्टूबर 2023 को जवाहरनगर सेक्टर छह निवासी हंसराज पुत्र जगनाथ शर्मा ने रिपोर्ट दी थी कि बीती रात करीब एक बजे उसका लडका 34 वर्षीय विवेक शर्मा अपने किसी दोस्त का पता करने सूरतगढ रोड स्थित सरकारी हॉस्पिटल गया था तो हॉस्पिटल के बाहर मेन रोड पर खोखा के पास खड़ा था, जहां पर इंदिरा चौक निवासी रवि इन्दौरा, सन्नी, शेरा, सूरज भाटिया, आकाश व 20-25 अन्य लडके मोटरसाइकिल पर सवार होकर हथियारों से लैस उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से प्लानिंग करके आए। उसके बेटे पर हमला कर दिया। इस पर फायर किया और चाकूओं से गोद डाला। मौके पर लोगों ने उसके बेटे विवेक को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, हालत बिगड़ने पर अम्बा हॉस्पिटल ले गए। वहां उपचार के दौरान विवेक की मृत्यु हो गई।

पढ़ना जारी रखे