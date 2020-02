तीन लोगों को जिंदगी दे गया आदित्य

Man given life to other : श्रीगंगानगर जिले के गांव लाधूवाला के 18 वर्षीय आदित्य का दुर्घटना में बे्रन डेड होने पर चिकित्सकों की सलाह पर परिवारजनों ने हार्ट एवं दोनों किडनियां दान कर तीन लोगों को जीवनदान दिया है, जो समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम है।

राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के अधिकारी बुधवार को गांव लाधूवाला में आदित्य के अंतिम संस्कार में पहुंचकर परिवार जनों को ढांढस बंधाया तथा परिवारजनों के इस निर्णय की सराहना की।