टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए रात से लगा प्रसाशन

Administration is trying to control locusts: श्रीगंगानगर जिले की रावला मंडी के कई चको में पिछले दो दिनों से टिड्डियों ने यहां के किसानों की नींद उड़ा रखी है। टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए रात से लगा प्रसाशन।