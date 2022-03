श्रीगंगानगर में खुदकुशी करने के लिए अधिवक्ता ने नहर में लगाई छलांग, ग्रामीणों ने बचाया

श्री गंगानगर Published: March 11, 2022 10:51:32 am

श्रीगंगानगर। जिला मुख्यालय पर वकालत करने वाले एक अधिवक्ता ने अपनी जमीनी विवाद से इतना अधिक तंग आया कि उसने नहर में छलांग लगा दी। लेकिन ग्रामीणों की मदद से वह बच गया। गंगनहर के कालूवाला हैड के पास एक वकील नहर में छलांग लगा दी। भगवान का शुक्र है संयोग से वहां से जा रहे दो भाइयों ने आवाज सुनी तो उन्होंने बचा लिया।

श्रीगंगानगर में खुदकुशी करने के लिए अधिवक्ता ने नहर में लगाई छलांग, ग्रामीणों ने बचाया

परिजनों के अनुसार जमीन बंटवारें को लेकर यह पुरानी आबादी निवासी अधिवक्ता परेशान चल रहे हैं। सूचना पर जवाहरनगर पुलिस और फिर अधिवक्ता के परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुलिस को कार्रवाई को लेकर कोई परिवाद नहीं दिया।

परिजन अधिवक्ता को लेकर घर लौट गए। जवाहरनगर थाने के ड्यूटी अधिकारी एएसआई मोहनलाल ने बताया कि सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। तब तक अधिवक्ता को बाहर निकाला जा चुका था। पुलिस के अनुसार पुरानी आबादी में रहने वाला अधिवक्ता अपनी बाइक पर करणी मार्ग होकर कालूवाला हैड के पास गंगनहर पर पहुंचा।

बाइक को पटड़े पर खड़ा कर जूते उतारकर गंगनहर में कूद गए। पुलिस को परिजनों ने बताया कि जमीन बंटवारे को लेकर विवाद के चलते वे मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं।

इधर, एक युवक संदीप सिंह ने बताया कि वह अपने छोटे भाई सतिंद्रसिंह गोल्फ की प्रेक्टिस कर बाइक पर घर जा रहे थे। करणीमार्ग पर अंडरपास के निकट गंगनहर किनारे महिलाएं चिल्लाते सुनाई दीं। पास ही एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और जूते पड़े थे।

जब हम भागकर निकट पहुंचे तो देखा कि वे महिलाएं दुपट्टे नहर में फैंककर डूब रहे एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही थीं। नहर में कूदा व्यक्ति दुपट्टा पकडऩे को तैयार नहीं था। इस पर उसने और उसके भाई सतविंद्रसिंह ने नहर में छलांग लगा दी।

डूब रहे व्यक्ति को पकडक़र किनारे लेकर आए। फिर उनको दुपट्टे की मदद से गंगनहर से बाहर निकाला गया। नहर में कूदे व्यक्ति को नहर के िकनारे बैठाकर सामान्य किया गया। पूछने पर वह वकील निकला।

