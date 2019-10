सवा महीने बाद आखिर दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

a case was filed against both the teachers श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर). गांव 13 एफएफ मानकसर के सरकारी स्कूल से जुड़े फर्जी पारस्परिक स्थानांतरण मामले में आखिर बुधवार को दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में हुई प्रारंभिक जांच में दोनों शिक्षकों की ओर से कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से पारस्परिक स्थानांतरण की बात सामने आई है।

गौरतलब है कि शिक्षा अधिकारियों ने करीब सवा माह पहले शिक्षक रामचंद्र मीणा और शिक्षिका नेहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे। तब से सीबीइओ सुरेंद्र अरोड़ा और स्कूल के प्रधानाचार्य जयपालसिंह बराड़ कई बार इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से मिले लेकिन विभागीय जांच और कृत्य स्थल अलग होने की वजह बताते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मामले में राजस्थान पत्रिका ने 15 अक्टूबर को ‘गलफांस’बना पुलिस का इनकार शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।

शिक्षामंत्री तक पहुंचा था मामला!

सीबीइओ सुरेन्द्र अरोड़ा ने बताया कि राजकीय उमाविद्यालय गांव 13 एफएफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत तृतीय श्रेणी विषय अंग्रेजी के अध्यापक रामचंद्र मीणा व राजकीय उमाविद्यालय जोरावरपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत शिक्षका नेहा की ओर से कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से पारस्परिक स्थानांतरण कर लिया गया। इस संबंध में सचिवालय की आईडी से 5 सितंबर 2019 तिथि अंकित आदेश की ई-मेल तक स्कूल में भेज दी गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी आदेश वायरल हो गए। लेकिन एक सप्ताह बाद शिक्षा निदेशालय से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं होने पर मामले की कलई खुल गई। शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा के निर्देश पर विभागीय शासन उपसचिव ने 19 सितंबर को दोनों शिक्षकों के निलंबन के साथ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश किए। इसकेतहत आरोपी शिक्षक रामचंद्र मीणा को 20 सितंबर को निलंबित कर मुख्यालय सीबीइओ कार्यालय श्रीबिजयनगर कर दिया गया था औऱ आरोपी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे।

परिवाद के मुताबिक फर्जी स्थानांतरण आदेश स्कूल की ई-मेल पर मिला। जो राज्य के मुख्य सचिव की मेल से भेजने की बात कही गई थी। जांच में सचिवालय से ऐसी कोई मेल भेजने की बात सामने नहीं आई है। मामले में छानबीन के बाद तबादले के कूटरचित आदेश जारी करने के आरोप में दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

राजकुमार राजोरा, सीआइ श्रीकरणपुर।