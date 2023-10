आखिर सड़कों की सेहत सुधारने के लिए लगाए पेचवर्क

श्री गंगानगरPublished: Oct 28, 2023 10:38:31 pm Submitted by: surender ojha

After all, patchwork was installed to improve the health of the roads.- दीपावली से पहले होगी शहर की सड़कें चकाचक

आखिर सड़कों की सेहत सुधारने के लिए लगाए पेचवर्क

आखिकार नगर परिषद प्रशासन ने शहर में जर्जर हो चुकी सड़कों पर अब पेचवर्क शुरू करवाए है। आयुक्त यशपाल आहुजा ने नगर परिषद के अभियंताओं से पूरे शहर में जर्जर हो चुकी सड़कों और पूर्व में ठेकेदार को दिए गए वर्क आर्डर के बावजूद पेचवर्क नहीं करने के बारे में फीडबैक लिया। ठेका फर्मो ने अब यह पेचववर्क शुरू किया है। सबसे ज्यादा गोलबाजार एरिया में सड़कों की हालत खराब थी, यहां लोकल के अलावा बाहर से आने वाले ग्राहकों की नजर में हमारे शहर की छवि प्रभावित हो रही थी। इन सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल था, अब वहां पेचवर्क कराए गए है। इधर, विनोबा बस्ती और वेलकम विहार गेट के पास भी ठेकेदारों की ओर से मशीनों के माध्यम से पेचवर्क की प्रक्रिया शुरू की। उधर, सुखाडि़या सर्किल और आचार्य तुलसी मार्ग पर भी पेचवर्क करने के लिए कारीगर और श्रमिक जुटे हुए थे। वहीं पुरानी आबादी में भी कई जगह पेचवर्क से लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। नगर परिषद प्रशासन ने प्रत्येक जगह जर्जर हो चुकी सड़कों का सर्वे कर प्राथमिकता से पेचवर्क कराने के लिए अभियंताओं की डयूटियां लगाई है।

अब आरयूआईडीपी से भी उम्मीद

आरयूआइडीपी की ओर से वाटर पाइप लाइन बिछाने और चैम्बर्स निर्माण के लिए सड़कों की खुदाई का काम अब तक थमा नहीं है। त्योहारी सीजन होने से रवीन्द्र पथ पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहने लगी है लेकिन इस रोड का निर्माण कराने के लिए आरयूआईडीपी के अधिकारियों ने अभी तक प्रयास तक नहीं किए है। आरयूआईडीपी के पास भारी भरकम बजट होने के बावजूद चुप्पी साधे हुए है। इधर, आयुक्त आहुजा का कहना है कि आरयूआईडीपी से भी इंदिरा चौक क्षेत्र में वाटर लाइन की पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी जा रही सड़कोें की मरम्मत करवाएंगे। दीपावली से पहले शहर के अधिकांश इलाके में सड़कों की हालत सुधार दी जाएगी।