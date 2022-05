SriGanganagar आखिर अरोड़वंश ट्रस्ट चुनाव की घोषणा

श्री गंगानगर Published: May 01, 2022 11:59:09 pm

श्रीगंगानगर। आखिरकार लंबी कशमकश के बाद श्रीअरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। यह चुनाव 23 मई को जवाहरनगर गगन पथ स्थित अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में होंगे। मतदान सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक होगा।

इसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव अधिकारी शरद अरोड़ा ने बताया कि ट्रस्ट के करीब पन्द्रह हजार मतदाता हैं। चुनाव अधिकारी के अनुसार नामांकन पत्र लेने की प्रक्रिया चार मई से नौ मई तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक ट्रस्ट कार्यालय में होगी। नामांकन पत्र करवाने की प्रक्रिया छह मई और सात मई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच आठ मई को, नाम वापसी नौ मई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रखी गई है। अंतिम उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिह्न का आवंटन नौ मई को शाम पांच बजे होगा। जरुरत पडऩे पर मतदान 23 मई को कराए जाएंगे। इधर, अरोड़वंश बिरदारी के इस चुनाव की घोषणा रविवार शाम को हुई लेकिन संभावित दो प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क का दौर शुरू कर दिया है। दोनों संभावित उम्मीदवारों के समर्थकों ने कई जगह होर्डिग्स भी लगाए हैं। उधर, सहायक चुनाव अधिकारी विकेश सेतिया ने बताया कि मतदाताओं की अधिकृत सूची तैयार की गई है। अरोड़वंश ट्रस्ट चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की पैनी नजर रहती है, इस लिहाज से भी चुनाव को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। इससे पहले अरोड़वंश बिरदारी के दो गुटों की आपसी खींचतान को लेकर कोतवाली में परस्पर मामले दर्ज हो चुके है। पढ़ना जारी रखे

