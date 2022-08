SriGanganagar आ​खिर लहराया हर घर तिरंगा, घरों- दुकानों पर झंडे लगाने की हौड़

After all, the tricolor was waved in every house, the race to put flags on the houses and shops- आजादी का जश्न के रंग रंगा इलाका, निकाली तिरंगा यात्रा

श्री गंगानगर Published: August 13, 2022 11:28:47 pm

श्रीगंगानगर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में इलाके में हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज शनिवार को किया गया। लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज लगाए। लोगों ने भारत माता और जय हिन्द के जयघोष लगाए। वहीं बाजार से लेकर गली मोहल्ले की दुकानों तक और विभिन्न वाहनों पर झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। केन्द्र सरकार की ओर से आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में हर घर तिरंगा मुहिम 13 से 15 अगस्त तक चलाई गई है। शनिवार को इलाके के कई घरों पर झंडे लगाने के लिए युवाओं, बच्चों और बुर्जुगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा विभिन्न संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का जज्जबां दिखाया।

SriGanganagar आ​खिर लहराया हर घर तिरंगा, घरों- दुकानों पर झंडे लगाने की हौड़

इस बीच, भाजयुमो ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हिन्दुमलकोट से सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक तक भाजयुमो जिलाध्यक्ष ईश्वजीत सिंह दानेवालिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा को हिन्दुमलकोट से भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने रवाना किया। जिला प्रवक्ता रजत स्वामी और तिंरगा यात्रा कार्यक्रम प्रभारी राजीव शर्मा ने बताया कि इस तिंरगा यात्रा का रास्ते मे अनेक गांवो में व शहर के महाराजा गंगासिंह चौक पर स्वागत किया। बीरबल स्मारक पर माला अर्पित की गई और भारत माता को पुष्प अर्पित कर यात्रा समाप्त की गई। वहीं भाजपा नगर मण्डल पश्चिम क्षेत्र मण्डल अध्यक्ष सुशील अरोड़ा की अगुवाई में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत घर-घर तिरंगा फहराया गया।

इस बीच, जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश नागर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसएसबी रोड साधु कॉलोनी स्थित कार्यालय से यह तिरंगा यात्रा रवाना हुई, खींची चौक पहुंचकर सम्पन्न हुई। इस दौरान पूर्व सरपंच शंकर सेतिया आदि मौजूद थे। भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान मेंघरों व संस्थान पर तिरंगा फहराए। इस मौके पर मंच प्रांत प्रचार प्रमुख ओमप्रकाश ने कई घरेां में झंडे लगाए। इधर, चाय व्यापारियों ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की श्रृंखला में तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष सदालाल बवेजा ने बड़ा बाजार स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में चाय व्यापार संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों को नि:शुल्क राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया गया।

वहीं, महाराजा गंगासिंह प्रोपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष परमजीत सिंह कोहली, महामंत्री चन्द्रसिंह राठौड़, सचिव नेमीचंद खत्री तथा संरक्षक छगन बलाना के नेतृत्व में सदभावना नगर रोड स्थित कार्यालय से मोटरसाईकिल पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में प्रोपर्टी डीलर्स व अन्य शामिल हुए। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें