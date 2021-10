आखिरकार चौकीदार दूलाराम ने तोड़ा दम, आवारा श्वान के काटने से हुआ था रैबीज रोग

After all, watchman Dularam broke his breath, rabies disease was caused by the bite of a stray dog- पार्षद नारंग बोले-काश, पहले चेत जाती नगर परिषद तो बच जाता चौकीदार.